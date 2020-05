Ganz in Schwarz: Halbzellen-Photovoltaik-Modul von Sharp

Sharp stellt einen weiteren Neuzugang in seinem Halbzellen-Portfolio vor: Das ganz in Schwarz gehaltene und mit Hocheffizienztechnologie PERC ausgestattete, monokristalline Silizium-Photovoltaikmodul NU-JC320B.

Als Halbzellenmodul bietet es eine um 2 bis 3 Prozent höhere Leistung als Standardmodule mit vollen Zellen. Es verfügt über 120 monokristalline Halbzellen, eine Nennleistung von 320 Watt und eine garantierte positive Leistungstoleranz von bis zu fünf Prozent. Da beim Halbzellen-Photovoltaik-Modul NU-JC320B Rahmen und Rückseitenfolie in Schwarz gehalten sind, richtet sich das Modul insbesondere an designbewusste Kunden.

Höherer Energieertrag dank Halbzellen-Technologie

Beim Halbzellen-Photovoltaik-Modul sind die Standard-Vollzellen in zwei Hälften geteilt. Der pro Halbzelle erzeugte Strom halbiert sich gegenüber einer Vollzelle und der Widerstandsverlust wird auf ein Viertel reduziert. Dadurch erhöht sich letztlich der Energieertrag. Aufgrund des geringeren Stroms ist die Zelltemperatur deutlich geringer. Somit sinkt das Risiko von Hot-Spot-Effekten und die Lebensdauer des Moduls steigt. Das Halbzellenmodul verfügt über drei kleine Anschlussdosen (anstatt nur einer großen wie bei Standardmodulen), die jeweils eine Bypass-Diode enthalten. So wird weniger Wärme auf die darüber liegenden Zellen übertragen, was die Gesamtleistung und Langlebigkeit des Moduls ebenfalls erhöht.

Als Vorteil bei bestimmten Verschattungsbedingungen – beispielsweise bei aufgeständerten Dachanlagen – erweist sich die Möglichkeit zur Hochkantmontage. Denn im Gegensatz zu Vollzellenmodulen können Halbzellenmodule mit der oberen Modulhälfte noch 50 Prozent Energie erzeugen, wenn die untere Hälfte verschattet ist. Das PV-Modul ist mit den branchenweit anerkannten MC4-Steckern von Stäubli sowie einer Antireflexionsbeschichtung für Glas von DSM ausgestattet, die im Vergleich zu anderen AR-Beschichtungen 1,2 Prozent weniger Licht reflektiert. Die hochwertigen Komponenten des NU-JC320B sind laut Sharp ein entscheidender Faktor für seine Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Vor kurzem hatte Sharp die Produktgarantie für seine Photovoltaik-Module verlängert.

Zertifizierte Sicherheit und Qualität

Zertifizierungen nach IEC61215 und IEC61730 bestätigen die Qualität und Sicherheit vom Halbzellen-Photovoltaik-Modul. Das robuste Produktdesign sorgt auch unter Extrembedingungen für Zuverlässigkeit. In mehreren Tests wurde etwa die Widerstandsfähigkeit gegen Ammoniak, Salznebel, Sand und spannungsinduzierte Degradation (PID) geprüft.

Peter Thiele, President Sharp Energy Solutions Europe, sagt: „Wir freuen uns über den Zuwachs in unserem Halbzellen-Modulportfolio. Durch das ganz in Schwarz gehaltene Modul mit unserer zuverlässigen und bewährten Technologie haben wir nun eine noch passendere Lösung für besonders stilbewusste Kunden. Mit lokalen Support-Teams und europaweit angebotenen Dienstleistungen stellen wir sicher, dass sich diese stets auf Sharp verlassen können.“

27.5.2020 | Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH