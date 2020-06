Photovoltaik-Speicher: batterX Home von Vision UPS Systems

Die Stromspeicher-Systeme der batterX Home series sollen Kunden und Installateuren viele Features bieten, die ohne einen erhöhten Planungs- und Installationsaufwand oder zusätzliche Geräte realisiert werden können.

Die batterX Home series des Luxemburger Herstellers Vision UPS Systems ist ein Hybrid-Speichersystem auf Basis eines DC-Speichersystems. Damit wird nur ein Wechselrichter für die Photovoltaikanlage und die Batterie benötigt. Jedoch ist auch eine gleichzeitige AC-seitige Ladung und intelligente Einbindung möglich – etwa durch einen weiteren Stromerzeuger. Die Home series kann als USV-System eingesetzt werden und ist zusätzlich serienmäßig insel- und schwarzstartfähig.

Die Standard-Speicherkapazitäten (brutto) liegen bei 7,2/10,8/14,4 Kilowattstunden. Seit Mai 2020 ist eine schrittweise Erweiterung der Lithium-Eisenphosphat-Akkus bis 56 Kilowattstunden möglich. Die Standardgrößen sind für typische Haushalte ausreichend. Für Insel-Anwendungen, aber auch als zusätzliche Sicherheit, wenn Stromausfälle erwartet werden, ist eine Erweiterung interessant. Die Wechselrichterleistung (AC-Nennleistung) beträgt 10 Kilowatt. Der USV-Ausgang kann pro Phase mit 3,33 Kilowatt belastet werden kann.

Sicherheit als zentraler Punkt

Es ist bekannt, dass seit Dezember 2018 ein DC-Überspannungsschutz für die Photovoltaikanlage benötigt wird. Dieser ist bei batterX Home bereits integriert. Ebenso ist für den USV-Ausgang ein allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCD Typ B) serienmäßig an Bord. Dieser ist nach VDE zwingend vorgeschrieben. Bei Überlast- oder Fehlerfällen sorgt eine automatische Sicherheits- bzw. Notumgehung des batterX-Systems dafür, dass weiterhin alle Lichter leuchten. Für etwaige Arbeiten am System ist es von großem Vorteil, dass jedes Akkumodul separat abgesichert ist.

Leistungsoptimierung

Zur möglichen Verbrauchsoptimierung verfügt die batterX Home series über jeweils vier steuerbare Ein- und Ausgänge, beispielsweise zur Ansteuerung eines Heizstabes oder einer Wärmepumpe. Zwei MPP-Tracker für jeweils zwei Strings holen aus der PV-Anlage immer die bestmögliche Leistung heraus. Darüber hinaus ist zur Produktionssteigerung auch zeitversetztes Laden möglich.

Keine Datensuche bei Konfiguration

Die Onboard-Konfigurationssoftware bietet eine überwiegend automatische und „schlanke“ Einstellungsroutine. Die Suche und Eingabe komplizierter IP-Adressen sowie unnötige doppelte Datenabfragen wurden komplett aus dem Prozess verbannt. Länderspezifische Einstellungen (VDE, TOR, etc.) sind unkompliziert möglich. Das Inbetriebnahmeprotokoll mit allen relevanten Daten wird bei batterX vollkommen automatisch erstellt. Die gesamte Konfigurationsroutine ist in weniger als 10 Minuten möglich.

Monitoring und Steuerung mit liveX-Portal

Um die Funktionen des liveX-Portals nutzen zu können, wird eine Internetverbindung benötigt. Dies geschah bisher über ein Netzwerkkabel, ist seit Mai 2020 aber auch mit integriertem WLAN möglich. In der Kundenansicht stehen alle relevanten Auswertungen und Daten zur Verfügung. So sind dort auch die Einstellungen zum zeitversetzten Laden (Stichworte: Kappung Produktionsspitzen und 70-Prozent-Regel) und zu den steuerbaren Relaiskontakten zu finden. Ganz neu ist auch das automatische Nachtragen lokal gespeicherter Daten in das Portal, was bei einer temporären Trennung vom Internet wichtig ist. Ebenso haben die Entwickler dem System eine JSON-Schnittstelle zur Visualisierung in einer evtl. vorhandenen Hausautomation (z.B. KNX, Loxone, etc.) spendiert.

Das liveX-Portal für Installateure

Jeder zertifizierte Installateur erhält einen Zugang zum batterX-Portal, in dem alle von ihm installierten Speichersysteme gelistet sind. Dieses Portal bietet im Gegensatz zum Kundenportal noch viel tiefergehende technische Information zur kompletten Anlage. So ist neben dem Abruf aktueller Betriebsdaten des Speichersystems auch die Überwachung der PV-Anlage mit Spannungs-, Strom- und Leistungsdaten für jeden MPP-Tracker möglich. Auch die Visualisierung aller relevanten Messwerte von Energymeter bis hin zu Ein- und Ausgängen am Speicher ist sehr hilfreich zur detaillierten Analyse. Diese Daten stehen nicht nur aktuell zur Verfügung sondern mit Historie, um weitere Optimierungen zu ermöglichen. Da auch die meisten Betriebsfunktionen über das Portal steuerbar sind, können die meisten typischen Serviceeinsätze per Fernwartung erledigt werden. Letztlich ist eine zugeordnete Dokumentation, beispielsweise mit Dokumenten und Fotos im Installateurs-Portal möglich.

Die Zertifizierungsschulung, die für die Installation der batterX Home series notwendig ist, richtet sich an Installationsbetriebe oder deren Mitarbeiter und wird vom Vertriebspartner DieEnergieFabrik DEF GmbH angeboten.

12.6.2020 | Quelle: DieEnergieFabrik DEF GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH