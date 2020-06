CARMEN präsentiert neue Marktübersicht für Speicher

Foto: CARMEN

Mit der wachsenden Anzahl von Speichern in Deutschland steigt auch die Bedeutung von Marktübersichten. Das Netzwerk CARMEN präsentiert in seiner aktuellen Marktübersicht fast doppelt so viele Systeme wie im Vorjahr.

Das Netzwerk CARMEN präsentiert seine neue Marktübersicht für Speicher. Wie das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk (CARMEN) schreibt, bleiben Batteriespeicher darin auf dem Vormarsch. Demnach entscheide sich jeder zweite Haushalt mit einer neuen Photovoltaikanlage mittlerweile für die Installation zusammen mit einem Batterieheimspeichersystem. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft hat sich die Zahl der in Deutschland installierten Solarstromspeicher seit 2018 auf rund 200.000 verdoppelt. Gründe für die wachsende Beliebtheit von Heimspeichern stellten unter anderem die Absicherung gegen steigende Strompreise dar. Ein weiterer Grund sei zudem die Notstromfähigkeit und die Möglichkeit der Eigenverbrauchssteigerung. Darüber hinaus möchten viele Speicherbetreiberinnen und -betreiber einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten. Die C.A.R.M.E.N.-Marktübersicht gibt es jährlich in aktualisierter Form. Neben Angaben zur Effizienz, Technologie und Garantie der Systeme seien erstmalig auch Informationen zur restlichen Nutzkapazität nach 15 Jahren und der zulässigen Umgebungstemperatur abgefragt worden. Die Publikation enthält im einzelnen rund 500 Systeme von mehr als 35 Anbietern. Damit umfasst sie fast doppelt so viel Systeme wie im Vorjahr. Die Übersicht ist zudem kostenlos unter www.carmen-ev.de abrufbar. Mit jährlich über 20.000 Aufrufen dient die Marktübersicht Batteriespeicher Interessierten ferner als transparente und aktuelle Informationsquelle. Seit 2014 publiziert C.A.R.M.E.N. die Marktübersicht Batteriespeicher. Seither zeige sie jährlich grundlegende Eigenschaften und Kennzahlen der am Markt verfügbaren Systeme. Sie diene damit als transparente Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher. 24.6.2020 | Quelle: CARMEN | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH