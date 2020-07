Photovoltaik-Markt USA: Sunrun erwirbt Vivint Solar

Für einen Unternehmenswert von 3,2 Milliarden US-Dollar übernimmt der PV-Anbieter für Privathaushalte Sunrun seinen Konkurrenten Vivint Solar. Sunrun wird damit mit fast 500.000 Kunden und mehr als 3 Gigawatt Solarenergie zu einem weltweit führenden Eigentümer von Solaranlagen.

Sunrun, ein US-amerikanischer Anbieter von Solar-, Batteriespeicher- und Energiedienstleistungen für Privathaushalte, hat bekannt gegeben, seinen Konkurrenten Vivint Solar, zu übernehmen. Sunrun erwirbt Vivint Solar im Rahmen einer All-Stock-Transaktion. Danach wird jede Stammaktie von Vivint Solar gegen 0,55 Sunrun-Stammaktien getauscht. Die Akquisition von Vivint Solar wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Der Verwaltungsrat von Sunrun wird um zwei Verwaltungsratsmitglieder erweitert. Einer von denen wird voraussichtlich der CEO von Vivint Solar, David Bywater, sein.

„Die Amerikaner wollen saubere Energie. Vivint Solar fügt einen wichtigen und qualitativ hochwertigen Vertriebskanal hinzu, der es unserem kombinierten Unternehmen ermöglicht, mehr Haushalte zu erreichen und das Bewusstsein für die Vorteile von Solarenergie und Batterien für Privathaushalte zu schärfen “, sagt Lynn Jurich, Chief Executive Officer und Mitbegründerin von Sunrun.

David Bywater, Vorstandsvorsitzender von Vivint Solar, fügte hinzu: „Vivint Solar und Sunrun haben seit langem das gemeinsame Ziel, Hausbesitzern saubere und erschwingliche Energie zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Sunrun können wir eine breitere Kundengruppe erreichen und das Tempo der Einführung sauberer Energie und der Netzmodernisierung beschleunigen. Wir glauben, dass diese Transaktion einen Mehrwert für unsere Kunden, unsere Aktionäre und unsere Partner schaffen wird. “

Strategische Begründung

Solarenergie in Wohngebieten hat heute in den USA nur eine Durchdringung von 3 % erreicht. Umfragen zufolge befürworten jedoch fast 9 von 10 Menschen in den USA eine Ausweitung der Nutzung von Solarenergie. Die Akquisition von Vivint Solar erweitert die Sunrun-Plattform um einen ergänzenden Direktvertriebskanal, der die Reichweite in einem wachsenden Markt erhöht. Die dreizehnjährige Erfahrung von Sunrun hat gezeigt, dass die Erfahrung von vertrauenswürdigen Verkaufsberatern wichtig ist, um Kunden über die Vorzüge der Solarenergie aufzuklären. Die hochqualifizierten Außendienstexperten von Vivint Solar werden ein wichtiger Bestandteil der kombinierten Plattform sein. Sunrun bietet Photovoltaik-Anlagen sowohl im Leasing-Modell als auch im Verkauf an die Hausbesitzer an.

Sunrun erwartet Kostensynergien von 90 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das betrifft die gesamte Kostenbasis, einschließlich der Konsolidierung und Optimierung der Niederlassung, der Reduzierung redundanter Ausgaben für Technologiesysteme, der Skalierung der proprietären Racking-Technologie sowie der Verbesserung der Beschaffungsmöglichkeiten in den Lieferketten. Es gibt auch Möglichkeiten, Skaleneffekte aus gemeinsamen Unternehmensfunktionen wie Buchhaltung, Personalwesen, Recht und Politik zu realisieren.

Eine niedrigere Kostenstruktur in größerem Maßstab kann mehr Märkte öffnen und niedrigere Preise für Kunden ermöglichen. Sunrun will das Angebot an fortschrittlichen Lösungen wie virtuellen Kraftwerken und anderer Energiedienstleistungsprogramme für mehr Kunden in mehr Märkten beschleunigen.

8.7.2020 | Quelle: Sunrun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH