Goldbeck baut Photovoltaik in Niederlanden aus

Die Firma Goldbeck Solar baut einen weiteren Solarpark in den Niederlanden. Er ist Teil eines 146 MW großen Benelux-Projektes und das größte der Region, das direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen wird.

Goldbeck Solar baut die Photovoltaik in den Niederlanden weiter aus. Wie die Firma aus Hirschberg mitteilte, handelt es sich bei dem neuen Projekt um einen 45 Megawatt (MW) Park in Buinerveen. Der Bau habe bereits begonnen. Goldbeck fungiere als Generalunternehmer für Chint Solar.



Der Solarpark entsteht auf einem gut 40 Hektar großen Gelände in der Nähe von Buinerveen in der niederländischen Provinz Drenthe. Nach dem ersten Spatenstich soll die Anlage nach sechsmonatiger Bauzeit im Oktober ans Netz gehen.



„Für uns ist dies nicht das erste Projekt, das wir als Generalunternehmer für Chint Solar in den Niederlanden durchführen. Deshalb kennen wir die Prozesse und wissen, worauf wir achten müssen. Wir sind daher überzeugt, dass der Solarpark Buinerveen in der geplanten Zeit fertig gestellt wird.“ Das sagt Geschäftsführer Tobias Schüssler.



Wie üblich setze das Unternehmen bei der Energiegewinnung aus der Sonne auf die Astronergy-Module. Greencells für den Bau und Chint Solar als Verantwortlicher für den Anschluss des Parks an das Umspannwerk Stadskanaal sind die Kooperationspartner bei diesem Projekt.

Zusammen mit dem Solarpark Staadskanaal – einem weiteren Bauprojekt von Goldbeck – verfüge Buinerveen über eine Gesamtkapazität von 146 MW Spitzenleistung. Damit sei es das größte Projekt in den Benelux-Ländern mit einem direkten Anschluss an das Hochspannungsnetz des niederländischen Übertragungsnetzbetreibers Tennet.

28.7.2020 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH