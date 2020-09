Mobile Wasserstofftankstelle von Wystrach

Das auf Hochdrucksysteme und Wasserstofftechnik spezialisierte Unternehmen Wystrach stellt mit dem WyRefueler eine 350 bar-Wasserstoff-Betankungslösung vor, die sich für LKW, Busse und Züge, aber auch für Fahrzeuge auf Baustellen, in Häfen oder an Flughäfen eignet.

„Unser Ziel war es von Anfang an, eine nutzerfreundliche und hochflexible Plug&Play-Lösung zu entwickeln“, sagt Wolfgang Wolter, Geschäftsführer Technik & Vertrieb bei Wystrach. „Die mobile Wasserstofftankstelle wird binnen eines Tages auf- oder abgebaut und benötigt lediglich einen 63A-Anschluss. Der WyRefueler macht emissionsfreie Logistik und Intralogistik einfach möglich – an immer neuen Einsatzorten.“

Die mobile Wasserstofftankstelle besteht aus zwei Komponenten: Dem Tankcontainer und der Tankstelle. Beide kann man unabhängig voneinander als BDF-Wechselbrückenfahrzeug transportieren. Diese modulare Lösung ermöglicht eine besonders flexible Nutzung. Die Variante basic s verfügt über einen 20 ft Tankcontainer, 313 kg H₂-Nutzvolumen, 88 kg Pufferspeicher und eine vertankbare Menge von 180 kg H₂ pro Tag. „Das System kann nach Kundenwunsch modifiziert werden, etwa mit einem größeren Tankcontainer-Volumen, stärkerem Kompressor oder zusätzlicher Kühlung“, so Wolter. Der WyRefueler ist mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet und autark funktionsfähig.

Nach einem mehrwöchigen Einsatz bei dem niederländischen Zero Emission-Transportdienstleister Breytner berichtet Geschäftsführer Jeroen Baartmans: „Das System hat unseren Betriebsalltag enorm erleichtert, denn wir konnten unsere Routen auch mit einem Wasserstofftruck normal planen: Fahrten zur öffentlichen Tankstelle wurden überflüssig, das Schlangestehen an der Tankstelle fiel weg. Außerdem war der WyRefueler den gesamten Einsatz über störungsfrei verfügbar. Das bringt zeitliche und finanzielle Vorteile.“ Die Betriebsgenehmigung für den eigenen Betriebshof zu erhalten „ging schnell und problemlos“, so der Geschäftsführer.

Wystrach liefert die mobile Wasserstofftankstelle mit einem umfangreichen Beratungs- und Servicepaket, das beispielsweise das Erlangen der jeweils erforderlichen Betriebsgenehmigung erleichtert. Eine Remote control-Funktion ermöglicht die Überwachung der Anlage rund um die Uhr. Zum Service gehört die Aufstellung und Inbetriebnahme beim Kunden. Nach einer Schulung kann der Kunde die Anlage eigenständig betreiben.

7.9.2020 | Quelle: Wystrach | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH