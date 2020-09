Junge Solarboot-Bauer in Schleswig-Holstein ausgezeichnet

Beim Schleswig-Holstein Solar Cup traten Mädchen und Jungen mit selbst gebauten Solarbooten an. Zum Einsatz kamen neben Solarmodulen und Motoren Papier, Pappe und nachwachsende Rohstoffe.

Junge Solarboot-Bauer sind beim Schleswig-Holstein Solar Cup 2020 in Glücksburg ausgezeichnet worden. Die Veranstaltung fand wegen Corona drei Monate später als geplant statt. Wie die Veranstalter mitteilten, gewann Lichtflitzer “Solux” die Ultraleichtklasse für Mädchen und Jungen von 15 bis 18 Jahren. Bei den Konstrukteuren handele es sich um die Vorjahressieger Jasper von Spreckelsen und Anton Wellnitz aus Freienwill/Flensburg. Die Karosserie durfte dabei ausschließlich aus Papier und Pappe bestehen. Platz Zwei belegte das Boot „Neo“ Nis Trede aus Immenstedt mit, der im Vorjahr noch Landessieger in der Startklasse bis 14 Jahre geworden war.

In der Solarbootklasse traten in diesem Jahr ausschließlich Starter an, die sich zum ersten Mal im Bau und Rennen kleiner Photovoltaik-Boliden versuchten. Solarmodule und Motor waren vorgegeben, der Schwimmkörper durfte nur aus nachwachsenden Rohstoffen selber gebaut sein. Die Vielfalt der verwendeten Materialien, von Luft- und Wasserschrauben begeisterte Zuschauer und Jury. Die Kieler “Paper-Racer” und “3-Runner” mussten sich “Majemi” von Maja und Emilie aus Fleckeby und der “Sonnen-Biene” von Aslan Schenkluhn aus Flensburg geschlagen geben. Punktgleich auf Platz 3 landeten der “Banana-Racer” aus Schafflund und die “Aida” der erst siebenjährigen Ida Mielke aus Glücksburg.

Der erste Platz und damit der Solarboot-Landespokal ging ferner an das Solarboot von Ramon aus Lindewitt vor dem zweitplatzierten “Wasserfloh” von Aurelio aus Eckernförde. Der Jury-Preis für das originellste Boot ging an Eric Möller aus Schafflund mit seinem aus getrockneten Bananenblättern gebauten “Banana Racer”.

Unterstützung erhielt der Wettbewerb durch Ministerin Karin Prien als Schirmherrin. Außerdem waren dabei die Hauptsponsoren Elektro-Klaas und Verein zur Förderung der Energiewende in Schleswig-Holstein sowie weitere Firmen aus der Region.

23.9.2020 | Quelle: Artefact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH