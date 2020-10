Naturstrom sorgt für Solar-Home-Systems in Bangladesch

Gemeinsam mit der Organisation Andheri Hilfe hat die Naturstrom AG in Bangladesch 4.000 solare Heimsysteme realisiert. Jede liefert Strom für eine vier- bis fünfköpfige Familie.

Zusammen mit der Andheri Hilfe hat die Naturstrom AG 4.000 Solar-Home-Systems in Bangladesch realisiert. Wie der Ökostromversorger mitteilte, waren für die Finanzierung vor allem die Kundinnen und Kunden verantwortlich. Sie hatten als Prämie für die Weiterempfehlung die Spende für die Organisation gewählt. Mit einer Solaranlage böten sich in dem wiederkehrend von Überschwemmungen heimgesuchten Land Möglichkeiten des Lernens und Arbeitens.

Ein Solar-Home-System, bestehend aus Solarmodul auf dem Dach, Batterie und Lampe, versorge in Bangladesh ferner eine vier- bis fünfköpfige Familie mit elektrischem Licht. In den zahlreichen Regionen des Landes, in denen es kein öffentliches Stromnetz gibt, bedeute das einen enormen Fortschritt. „Das helle Solarlicht verändert so viel für die Familien.” Denn in Bangladesch werde es schon früh dunkel. Im Solarlicht könnten die Erwachsenen aber noch durch Heimarbeit dazu verdienen. Dabie geht es um nähen, sticken oder Körbe flechten. Die Kinder könnten zudem ihre Hausaufgaben machen und lernen. Darüber berichtet Elvira Greiner, erste Vorsitzende der Andheri Hilfe.

Ein Grundsatz sei es, Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln. „Durch unsere Arbeit erfahren immer mehr Menschen von den staatlichen Programmen und lernen, diese zu nutzen“, so Greiner. „Gleichzeitig geht es um die Wahrnehmung und Entwicklung der Selbsthilfekräfte.” So würden ganze Dörfer zu ‚Modelldörfern‘. Die Menschen in der Umgebung könnten damit von ihnen lernen und brauchten externe Hilfe dann immer weniger. “Das ist unser Ziel: Dass sich immer mehr Menschen aus eigener Kraft ein Leben in Würde aufbauen können.“ Bildung sei dazu ein wichtiger Schlüssel. „Und eine Solaranlage ist ein wichtiger Beitrag zu besserer Bildung“, bilanziert Greiner.

Ersatz von Petroleumlampen

Das Solarlicht bewirke nicht nur, länger Licht im Zimmer nutzen zu können für Lernen und Lesen oder Handarbeiten. Gegenüber den bislang einzigen Lichtquellen, Petroleumlampen, sparen die Solar-Home-Systeme auch Brennstoffkosten und mindern die Rauchentwicklung in den oft schlecht belüfteten Hütten. Außerdem sparten die Solaranlagen im Vergleich zu den Petroleumlampen jährlich fast 600 Kilogramm CO2 ein. Mit durchschnittlich knapp sieben Sonnenstunden pro Tag – in Deutschland sind es durchschnittlich ca. vier – lasse sich in Bangladesch damit ertragreich emissionsfreier Strom produzieren.

Insgesamt hat Andheri bisher über 8.700 Solar Home Systems ermöglicht.

13.10.2020 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH