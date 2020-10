Q Cells rüstet Schule in Tübingen mit Solarmodulen aus

Ein architektonisch anspruchsvolles rundes Schulgebäude in Tübingen erhält für sein Dach eine Photovoltaikanlage. Das von den Stadtwerken Tübingen beauftragte Kraftwerk nutzt Solarmodule von Q Cells.

Die Thalheimer Q Cells rüstet eine Schule in Tübingen mit Solarmodulen aus. Wie die Firma mitteilte, geht es dabei um die Gemeinschaftsschule West Tübingen und ihr Rundgebäude. Q Cells habe dafür 216 Module mit einer Spitzenleistung von je 355 Watt (Wp) geliefert. Die installierte Leistung der Anlage mit knapp 77 kWp reiche aus, um jährlich etwa 72.000 kWh zu produzieren.

Das sei mehr Strom als der Schulbetrieb in diesem Gebäude im gesamten Jahr verbrauche“. Das erklärt Julian Klett von den Stadtwerken Tübingen. „Dadurch, dass der Schulbetrieb tagsüber stattfindet, wenn die Sonne scheint, ist eine solare Deckung des Stromverbrauches der Schule optimal möglich. Was an Solarstrom nicht von der Schule benötigt wird, wird für den grünen Energiemix in Tübingen verwendet.“

“Das Eckige ins Runde”

Die Stadtwerke Tübingen beauftragten ferner das Unternehmen Energiebude aus Sonnenbühl mit der Planung und Ausführung dieses technisch anspruchsvollen Projektes. In dem Ingenieurbüro für erneuerbare Energien leitete Bernd Gerber die Umsetzung. „Durch die Besonderheit des Rundbaus und die Anforderung, darauf rechteckige Module zu verbauen, war eine kreative Planung zur optimalen Ausnutzung der Dachfläche erforderlich. Gemeinsam mit allen beteiligten Partnern ist es uns aber gelungen, das Eckige ins Runde zu bringen“, so Gerber.

Die Energiebude sei ein strategischer Partnerbetrieb von Q Cells und somit einer von über 1.880 zuverlässigen Solarinstallateuren und -distributeuren in einem wachsenden EU-weiten Netzwerk, mit dem Q Cells zusammenarbeite.

Auch für Schulen könnten Modelle zur Nutzung von Solarenergie attraktiv sein. So äußerte sich Mark Rudolff, Key Account Manager von Q Cells. “Wir haben für die Gemeinschaftsschule eine innovative und individuelle Energielösung gefunden. Die kleinen Stromnutzer von heute sind die großen Stromnutzer von morgen. Auf diese Weise gehört grüner, umweltfreundlicher Strom schon jetzt zu ihrem Alltag.“

Um die Solaranlage auch innerhalb der Schule wahrnehmbar zu machen, hat die Universitätsstadt Tübingen direkt im Eingangsbereich der Schule ein Display errichten lassen.

15.10.2020 | Quelle: Q Cells GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH