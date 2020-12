Pionierprojekt HyBalance: Wasserstoff für Primärregelleistung

Seit 2018 produziert Air Liquide mit Projektpartnern in Dänemark Wasserstoff durch PEM-Elektrolyse in industriellem Maßstab. Das Pilotprojekt HyBalance hat den Nachweis erbracht, dass Wasserstoff eingesetzt werden kann, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.

Der HyBalance-Elektrolyseur mit einer Leistung von 1,2 Megawatt hat demonstriert, dass eine Produktion von Wasserstoff in industriellem Maßstab als Energiespeicher, auch für erneuerbare Energien, technisch und wirtschaftlich vielversprechend ist. Für ein Land wie Dänemark, das im Jahr 2019 47 Prozent seines Stromverbrauchs mit Windenergie deckte, ist das von großem Interesse.

Die Elektrolyse-Anlage hat seit ihrer Einweihung im Jahr 2018 rund 120 Tonnen Wasserstoff produziert und dabei eine hohe Verfügbarkeit an den Tag gelegt. Die Anlage lieferte rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche über eine Rohrleitung insgesamt 60 Tonnen Wasserstoff an einen industriellen Kunden. Die verbleibenden 60 Tonnen haben weitere Kunden auch für umweltfreundliche Mobilitätslösungen genutzt, beispielsweise zur Versorgung eines Netzes von Wasserstofftankstellen für eine Taxiflotte in Kopenhagen.

Hohe Flexibilität und kurze Reaktionszeiten zur Entlastung des Stromnetzes

Die Anlage hat den Nachweis erbracht, dass die auf der PEM-Elektrolyse basierende Technologie äußerst dynamisch reagiert und auch schnelle Änderungen im Stromangebot und -verbrauch ausgleichen kann. Darum haben die Energiebehörden in Dänemark HyBalance als Anbieter für alle Strommärkte zugelassen. Dies sehen die Projektpartner als großen Erfolg an . Denn insbesondere im Bereich der Primärregelleistung erreichen nur wenige Anlagen eine Reaktionszeit von unter 10 Sekunden. Die Anlage gleicht nunmehr auch Schwankungen im dänischen Stromnetz aus.

Diederick Luijten, Leiter Wasserstoffenergie für Nord- und Osteuropa bei Air Liquide, sagt dazu: „Wir bei Air Liquide sind seit über 50 Jahren auf dem Gebiet des Wasserstoffs tätig und freuen uns, dass wir mit unserer Erfahrung zum Erfolg der HyBalance-Anlage beitragen konnten. Dank diesem Erfolgskonzept wird die Anlage auch künftig und auf lange Sicht kohlenstoffarmen Wasserstoff an Kunden liefern können. Die Anlage dient bereits jetzt weltweit als Vorbild für große PEM-Elektrolyseure, wie zum Beispiel eine weitere, gerade in Bau befindliche 20-MW-Anlage von Air Liquide in Kanada.”

An dem Elektrolyse-Projekt waren die Projektpartner Air Liquide, Cummins (über seine europäische Beteiligungsgesellschaft Hydrogenics), Centrica Energy Trading, LBST und Hydrogen Valley beteiligt. Weitere Informationen zum Projekt HyBalance sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

30.11.2020 | Quelle: Air Liquide | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH