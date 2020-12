ERG steigt in den Markt für Photovoltaik-Großanlagen in Deutschland ein

Der italienische Stromproduzent für Erneuerbare Energien ERG will sein Photovoltaik-Portfolio ausbauen. Darum hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Projektentwickler Aream für die Entwicklung eines Solarportfolios von rund 600 MW in Deutschland abgeschlossen.

ERG, ein europäischer Stromproduzent für Erneuerbare Energien, hat über ihre Tochtergesellschaft ERG Development Germany GmbH & Co. KG. mit der Aream Advisory GmbH, Teil der aream Group, einem in Deutschland ansässigen Entwickler im Bereich nachhaltiger Energieinfrastruktur, eine Vereinbarung unterzeichnet. Es geht um die Entwicklung eines Portfolios von Photovoltaik-Großanlagen in einem frühen Stadium von rund 600 MW in Ostdeutschland.

Deutschland verfügt als eines der führenden europäischen Länder über ein hohes Wachstumspotenzial in Bezug auf die Entwicklung erneuerbarer Energien. Man erwartet bis 2030 ein Zuwachs der Photovoltaik-Leistung von mindestens 50 GW, auch dank einer starken politischen Unterstützung. Aream und ERG werden während des gesamten Projekts von den frühen Entwicklungsphasen bis zum kommerziellen Betrieb zusammenarbeiten. Die Partner haben die Vereinbarung mit der Absicht einer langfristigen Zusammenarbeit gestaltet. Sie beinhaltet die Möglichkeit, die Portfoliokapazität weiter zu erhöhen.

Vorhersehbare und attraktive Renditen durch Photovoltaik

„Die Entwicklung von Projekten im Solarsektor erfordert ein sehr spezifisches Know-how. Wir freuen uns, dass ERG Aream als Partner gewählt hat“, sagt Markus W. Voigt, CEO der Aream Group. „Die Vereinbarung mit ERG erlaubt es uns, die Entwicklung von Photovoltaik-Großanlagen noch weiter zu beschleunigen. ERG, als marktführendes Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien, ist für uns ein idealer Partner bei der Entwicklung von Solarportfolios, da das Unternehmen Finanzkraft, technologisches Know-how und eine starke Marktkenntnis vereint. Grundsätzlich gilt, dass Investitionen in Photovoltaik als Teil eines Portfolios Erneuerbarer Energien vorhersehbare und attraktive Renditen liefern.“

Luca Bettonte, CEO der ERG betont: „Die Vereinbarung mit Aream, einem angesehenen Partner mit einer soliden Erfolgsgeschichte in der Branche, wird es uns ermöglichen, in den Solarmarkt für Großanlagen in Deutschland einzusteigen und die Präsenz in einem unserer Schlüsselländer zu verstärken. Dies ist auch ein wichtiger Schritt zur technologischen und geografischen Diversifizierung unseres Portfolios. Um unsere lokale Struktur zu stärken, verstärken wir unsere deutsche Niederlassung zudem durch ein Team von sieben Mitarbeitern mit großer Erfahrung im Bereich Projektentwicklung.“

