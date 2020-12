Energy and Home Automation: Kopp Gruppe erweitert Sortiment mit Photovoltaik

Mit der Gründung der neuen Sparte „Energy and Home Automation“ nimmt die Kopp Gruppe nun auch Photovoltaik-Systeme in das Sortiment auf.

Photovoltaik, Speicherlösungen, E-Ladesysteme, Gebäudeautomation – mit der Gründung der neuen Sparte „Energy and Home Automation“ bekräftigt Kopp seinen Status als ganzheitlicher Systemanbieter von nachhaltigen und vernetzten Anwendungen, nun erweitert um Energiemanagement. So wird der Spezialist für Elektroinstallationsmaterial und Smart-Home-Lösungen sein Sortiment um Photovoltaik-Systeme erweitern und sich damit auch an Solarteure, Energie- und Wohnungswirtschaft sowie Massiv- und Fertighaushersteller richten.

Stephan Dörrschuck, CEO der Kopp Gruppe sagt dazu: „Mit der neuen Division ‚Energy and Home Automation‘ schließen wir die Lücke zwischen Energieapplikationen und Home Automation, also Smart Home. Es gibt wenige bis keine Komplettlösungen in diesem vielversprechenden Zukunftsmarkt. Mit unserem ganzheitlichen Auftritt haben wir daher sicherlich eine gute Chance bei den genannten Zielgruppen. Kopp wird künftig Elektro- und Solarinstallateuren Gesamtlösungen aus einer Hand bieten können: von PV-Modulen über Wechselrichter und Speicher bis hin zu E-Ladestationen, integriert in ein umfangreiches Smart-Home-System auf Bluetooth-Basis und damit ganzheitlich energieoptimiert.“

Eine Software verbindet als zentrales Steuerungssystem alle Komponenten und stimmt diese aufeinander ab. Teil der Gesamtlösung ist das neue Smart-Home-System Blue-control von Kopp, das bereits im ersten Quartal 2021 im Fachhandel verfügbar sein wird. Blue-control basiert auf dem neuesten Funkstandard Bluetooth 5.0 und baut dank moderner Mesh-Technologie selbstständig ein Netzwerk auf. Das System kann man über die eigens entwickelte App „Kopp Home Connect“ oder auch über Sprachassistenten wie Amazon Alexa bedienen. Kopp Blue-control bietet darüber hinaus vielfältige tiefer gehende Konfigurationsmöglichkeiten mithilfe der Software „Home Control Pro“, die eine Vernetzung und Steuerung ganzer Energiemanagementsysteme erlaubt.

Expertenteam treibt Sparte „Energy and Home Automation“ voran

Für den Aufbau der Division zeichnet Zouhair Kefi verantwortlich, der seit Oktober 2020 bei Kopp die neu geschaffene Stelle des Director Division Energy & Home Automation innehat. Kefi bringt langjährige internationale Erfahrung in der Energie- und Solartechnik mit und war zuletzt als Senior Vice President bei einem Hersteller von Solar- und Speicherlösungen tätig. „Eine komplett neue Geschäftssparte aufzubauen, ist eine sehr spannende und zugleich herausfordernde Aufgabe. Wir gehen diese mit viel Know-how und Motivation, aber auch mit der nötigen Lernbereitschaft und Flexibilität an“, so Kefi. Unterstützt wird Zouhair Kefi durch Uwe Fischbach, der den Bereich Smart Home (Home Automation) verantwortet und mit seinem Team die technische Realisierung begleitet.

