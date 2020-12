Solarpflicht in Barcelona: „Entwurfsprozess erfordert mehrjährige Anstrengungen“

In Barcelona trat im Jahr 2000 die erste Solarpflicht in Europa in Kraft. Im Neubau und bei umfassenden Sanierungen muss seither ein Großteil des Warmwasserbedarfs mit Solarthermie abgedeckt werden. Seit 2011 gibt es zudem eine Photovoltaikpflicht für Nichtwohngebäude. Fermín Jiménez Castellanos, Leiter der Projektabteilung für erneuerbare Energien der Stadt, berichtet über 20 Jahre Erfahrung mit der Solarpflicht.

Fermín Jiménez Castellanos ist Leiter der Projektabteilung für erneuerbare Energien der Stadt Barcelona.

Solarserver: Die Solarpflicht in Barcelona war vor 20 Jahren die erste ihrer Art in einer großen europäischen Stadt. Was war damals die Motivation des Stadtrats, diese Bauvorschriften zu verabschieden?

Fermín Jiménez Castellanos: Als der Stadtrat im Jahr 2000 eine Verordnung über Solarthermie verabschiedete, war es das Ziel, die Solarthermie zu einer tragenden Säule in Gebäuden zu machen. Langfristig wollte man die Abhängigkeit Barcelonas von Energieimporten vermindern und die CO2-Emissionen der Stadt senken.

Sie verfolgen die Umsetzung der Solarpflicht seit 2007. Sind Sie mit den Auswirkungen auf den Markt zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden mit den Auswirkungen der Politik auf den lokalen Solarthermie-Markt. Viele kleine Unternehmen mit Sitz in Barcelona sind jetzt auf die Installation von Solarthermie-Anlagen spezialisiert. Die Politik hat sich aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus ausgewirkt. In den ersten Jahren nach seiner Umsetzung folgten etwa 50 Städte in Spanien dem Beispiel Barcelonas, einer bemerkenswerten Bewegung, die 2007 zur Umsetzung der nationalen technischen Bauvorschriften (CTE) führte.

Wissen Sie, wie viele Solarthermie-Anlagen dank der Solarpflicht in der Stadt installiert wurden?

Wir vom Stadtrat haben Aufzeichnungen über die Anzahl der Genehmigungen geführt, die für Neubauten oder umfassend renovierte Gebäude erteilt wurden. In beiden Fällen erfordert die Solarpflicht die Installation einer Solarthermie-Anlage. Sobald ein Gebäude oder eine Renovierungsarbeit abgeschlossen ist, prüfen wir, ob der Eigentümer oder Investor die in der Genehmigung genannten Maßnahmen erfüllt hat. Daher können wir die aufgrund der Solarpflicht jedes Jahr neu installierte Kollektorfläche abschätzen.

Seit Bestehen haben die Bewohner durch die Solarpflicht in Barcelona Solarthermie-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 67 Megawatt installiert. Quelle: Barcelona Energy Agency

Haben Sie die Solarpflicht in Barcelona im Laufe der Jahre verbessert?

Es war schon immer schwierig, die Solarpflicht zu überarbeiten, aber wir haben es 2006 und 2011 zweimal geschafft. Die wichtigsten Änderungen im Jahr 2006 bestanden darin, die Pflicht auf mehr Gebäude auszudehnen und den Solaranteil zu erhöhen. Im Jahr 2011 haben wir die obligatorische Photovoltaik-Installation für alle Nichtwohngebäude eingeführt.

Eine überarbeitete Version der spanischen Bauvorschriften CTE trat im September 2020 in Kraft. Welche Auswirkungen werden sie auf Barcelona und darüber hinaus haben?

Das Ziel des neuen CTE ist es, weitere Fortschritte in Richtung Netto-Nullenergiegebäude zu erzielen. Im CTE-Kapitel zur Warmwasserbereitung hat man den Begriff „Solarbeitrag“ durch „erneuerbarer Beitrag“ ersetzt. Dies zeigt, dass der Gesetzgeber darauf abzielt, dass alle förderfähigen erneuerbaren Technologien um einen restriktiveren Anteil erneuerbarer Energien konkurrieren. Dieser wurde in den neuen Vorschriften von einem früheren Minimum von 30 % auf ein Minimum von 60 % erhöht. In Barcelona wird sich an der Warmwasserproduktion nicht viel ändern, da die Planer hier bereits die strengste aller Solarpflichten anwenden mussten.

Aber auch außerhalb von Barcelona werden sich die Einstellungen der lokalen Regulierungsbehörden wahrscheinlich nicht ändern, da Wärmepumpen die am häufigsten verwendete Alternative zu Solar sind und bereits seit 2013 förderfähig sind. Im Fall Barcelonas sind mehr als 60 % der neuen Warmwassersysteme Solarthermie-Anlagen, während rund 40 % andere erneuerbare Optionen nutzen, um die Solarpflicht zu erfüllen. Wärmepumpen stehen dabei ganz oben auf dieser Liste, gefolgt von Fernwärme- und Fernkühlnetzen.

Wie können Sie verhindern, dass sich Marktteilnehmer weigern, eine Solarpflicht einzuhalten, sobald diese in Kraft tritt?

Nach unserer Erfahrung können Sie das vermeiden, wenn Sie einen guten öffentlichen Konsultationsprozess durchführen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vorschriften auf Bauherren, das von Planern und Installateuren benötigte Know-how und die Erfüllungskriterien sind alles Themen, die während des Entwurfsprozesses angemessen erörtert werden sollten. In Bezug auf die Erfüllungskriterien besteht ein Hauptziel darin, realistische Ziele für den solaren oder erneuerbaren Anteil festzulegen und Ausnahmen festzulegen, z. B. für die Beschattung und andere externe Faktoren, die das Erreichen des minimalen solaren Anteils verhindern. Im endgültigen Entwurf sollten keine Lücken hinsichtlich der Nichteinhaltung bestehen. Dieser Entwurfsprozess erfordert in der Regel mehrjährige Anstrengungen, die von ersten Studien über partizipative Prozesse bis hin zur administrativen Verarbeitung reichen. Wenn Sie diese jedoch gut ausführen, kann dies die Akzeptanz bei den Marktteilnehmern erhöhen.

Welche weiteren Erkenntnisse könnten Kommunen in ganz Europa bei der Umsetzung von Vorschriften für Solargebäude helfen?

In Bezug auf eine Solarpflicht müssen Sie einen Mittelweg zwischen dem finden, worauf der Markt vorbereitet ist, und dem, was Sie erreichen möchten. Als wir versuchten, Solarenergie in jedes Gebäude zu bringen, mussten wir in Barcelona als erstes damit umgehen, dass die Lieferkette nicht darauf vorbereitet war. Zu wenige Installateure verfügten über genügend Fachwissen, um die Solarpflicht in Barcelona zu erfüllen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Wartung während der Systemlebensdauer. Die Änderungen der Vorschriften von 2006 brachte die Notwendigkeit eines externen Audits bei der Inbetriebnahme von Solarthermie-Systemen mit sich. Einige Fehler, die wir bei späteren Audits festgestellt haben, waren jedoch bei Inbetriebnahme der Systeme nicht vorhersehbar. Was wir brauchen, ist eine angemessene Qualitätssicherung während der Ausführung, was nicht immer vom Bauunternehmer durchgeführt wird.

Das Interview hat Bärbel Epp geführt und es ist in Englisch in einer ausführlicheren Version auf dem Newsportal www.solarthermalworld.org erschienen.