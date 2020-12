Photovoltaik-Monitoringsysteme: meteocontrol weiter auf Wachstumskurs

In der VCOM Cloud des Augsburger Spezialisten für Photovoltaik-Monitoringsysteme werden weltweit 50.000 Photovoltaik-Anlagen überwacht. Mit vier Business Units stellt sich das Unternehmen für die Zukunft neu auf.

Die meteocontrol GmbH stellt alle Weichen auf Wachstum. Mit neuer Managementstruktur, Kompetenzbündelung in vier Business Units sowie Stärkung und Ausbau bestehender Produkte und Dienstleistungen geht der Anbieter unabhängiger Photovoltaik-Monitoringsysteme in das neue Geschäftsjahr. Dabei setzt das Augsburger Unternehmen mit internationalen Niederlassungen weiterhin auf hohe Qualität. Diese Strategie hat sich bewährt: Mittlerweile wird die 50.000ste Photovoltaik-Anlage in der VCOM Cloud, der Monitoring- und Portfoliomanagement-Plattform von meteocontrol, überwacht.

„Wir richten die VCOM Cloud auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus und entwickeln sie entsprechend ständig weiter. Der Erfolg unserer Monitoring-Plattform bestätigt uns darin, dass der Ansatz qualitativ hochwertiger Produkte und Leistungen der richtige ist, auch wenn der Wettbewerb und der Preisdruck in der Branche groß sind“, erklärt Tobias Brüser, Head of Product Management Cloud Applications der meteocontrol.

Global agierendes Unternehmen

Meteocontrol ist einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter für unabhängige Photovoltaik-Monitoringsysteme für Portfolios jeder Größe. Die überwachte Gesamtleistung beträgt rund 18 GW. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen und mit derzeit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein global agierendes Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen. Das Unternehmen errechnet für die größten Netzbetreiber Europas sowie für Energieversorger und Anlagenbetreiber rund um die Welt zuverlässige Solarstromprognosen und ist im Rahmen von Beratungsdienstleistungen und Gutachten bisher in Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro involviert.

„Unser Anspruch ist es, die meteocontrol für die ständig steigenden Anforderungen am Weltmarkt fit zu halten“, sagt Chris Liu, Managing Director der meteocontrol. „Das bedeutet, dass wir unser Kernbusiness stärken, parallel dazu neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und auch weitere Investitionen tätigen.“ Um für das geplante Wachstum flexibel aufgestellt zu sein, hat meteocontrol die bestehenden Kompetenzen im Unternehmen in vier Business Units gebündelt, die erfahrene Experten aus den jeweiligen Bereichen leiten. Diese neue Aufstellung soll auch den Standort Deutschland als treibenden Innovationsmotor stärken.

Vier Business Units

Rouven Lenhart verantwortet als Executive Vice President die Business Unit „Sales and Marketing“. Diese umfasst neben dem europäischen und internationalen Vertrieb der Photovoltaik-Monitoringsysteme auch die Geschäftsentwicklung, Steuerung der weltweiten Niederlassungen und das globale Marketing. Die Business Unit „Technics and Operations“ leitet Executive Vice President Jonas Riexinger. Er ist für die Engineering Dienstleistungen und technischen Lösungen verantwortlich. Senior Vice President Jens Wening leitet die Business Unit “Processes & Quality Management” und zeichnet für den gesamten Einkauf und die globale Supply-Chain verantwortlich. Die Business Unit „Products and R&D“, deren Kernbereich die Entwicklung und das Produktmanagement der Hardware- und Cloud Lösungen beinhaltet sowie Prognosen und Meteodaten, berichtet selbstständig an die Geschäftsführung.

18.12.2020 | Quelle: meteocontrol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH