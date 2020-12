SMA verkauft 1,6 GW Wechselrichter nach Australien

SMA hat 2020 für Photovoltaik-Parks in Australien Verträge über die Lieferung einer Wechselrichter-Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt abgeschlossen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der australischen Stromproduktion steigt weiter. Zahlreiche große Photovoltaik-Projekte kann SMA nach eigenen Angaben mit einer Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt beliefern. Dazu gehören 15 Großprojekte in Queensland, Victoria, New South Wales, South Australia, Western Australia und dem Northern Territory. Damit erreicht SMA nach eigenen Angaben einen Anteil von rund 65 Prozent an den insgesamt 6,5 Gigawatt an Zentral-Wechselrichter-Leistung, die in Australien bis Ende 2020 zugesagt oder bereits in Betrieb genommen wurden.

Photovoltaik statt Kohle

“Der Wandel hin zum Einsatz von immer mehr erneuerbaren Energien auf dem australischen Markt schreitet weiter voran und 2020 war trotz der Herausforderungen durch die weltweite Covid-19-Pandemie ein erfolgreiches Jahr für SMA Australia. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Verträge über die Lieferung von 1,6 GW Wechselrichter-Leistung abschließen konnten. Das entspricht der durchschnittlichen Leistung von zwei Kohlekraftwerken. Wir sind stolz darauf mit den ganzheitlichen Lösungen des SMA Energy Systems entscheidend zur Energiewende in Australien beizutragen.“, sagt Michael Rutt, Managing Director bei SMA Australia. “Flankierend zum Liefergeschäft spielen dabei zunehmend Engineering Dienstleistungen eine Rolle. Diese stellen bereits in der Planungsphase sicher, dass Risiken im späteren Projekt frühzeitig erkannt und so signifikant reduziert werden können; beispielsweise durch Netzstudien.“

460 MW – der größte PV-Park Australiens

Zu den Höhepunkten des Jahres gehörte laut SMA der Vertragsabschluss für die Lieferung von Sunny Central-Zentral-Wechselrichtern in das Western-Downs-Green-Power-Hub-Projekt, des führenden Entwicklers für Erneuerbare Energien in Australien, NEOEN. Nach Fertigstellung wird der Solarpark mit 460 MW Leistung der größte des Landes sein. Außerdem wird SMA Wechselrichter an das EPC-Unternehmen Sterling and Wilson liefern; für den 162-MW-Solarpark Columboola, den zweitgrößten Australiens. Für das Esperance Power-Solar-Wind-Hybridprojekt von juwi wird SMA Australien 2021 die neuen Sunny Central UP Wechselrichter nach Westaustralien liefern. Darüber hinaus konnte das Service Sales und Repowering Team in diesem Jahr zahlreiche Verträge abschließen.

SMA ist seit rund 20 Jahren in Australien vertreten. Das Team vor Ort besteht aus über 60 Mitarbeitern aus den Bereichen Engineering, Vertrieb, Marketing und Service.

22.12.2020 | Quelle: SMA Solar Technology AG

