Solarimo will Geschäftsfeld Photovoltaik für Gewerbe- und Industrieimmobilien erschließen

Solarimo erweitert sein Geschäftsfeld. Neben Mieterstrom für die Wohnungswirtschaft will das Unternehmen im Jahr 2021 gemeinsam mit dem Mutterkonzern Engie das Segment Gewerbe- und Industrieimmobilien zu einem neuen Schwerpunkt ausbauen.

Innerhalb der Engie-Gruppe will Solarimo, einer der führenden Mieterstromanbieter Deutschlands, das Geschäftsfeld Photovoltaik für Gewerbe- und Industrieimmobilien erschließen. Im letzten Jahr ermöglichte Solarimo 2.000 Kunden den Zugang zu Solarstrom vom Dach. Die Mieterstromprojekte setzt das Unternehmen primär mit Kunden aus der Wohnungswirtschaft um. Solarimo installiert und betreibt die Photovoltaik-Anlagen und verkauft den Strom an die Mieter. Dieser Mieterstrom ist gesetzlich garantiert mindestens 10 Prozent günstiger als der örtliche Grundversorgertarif, wobei das Unternehmen in der Regel sogar eine größere Ersparnis anbietet. Bei den Hauseigentümern entstehen für ein Mieterstromprojekt keinerlei Kosten.

Für dieses Modell erhielt Solarimo im September 2020 das Label „Solar Impulse Efficient Solution“. Die Solar Impulse Foundation unter Präsident Bertrand Piccard zeichnet damit die 1.000 besten Lösungen aus, die Nachhaltigkeit und Rentabilität miteinander vereinen.

Expansionsstrategie zielt auf Photovoltaik für Gewerbe- und Industrieimmobilien

Auch innerhalb des Engie-Konzerns hat man Solarimo ausgezeichnet und bei den Engie Innovation Trophies 2020 als „Success Story“ gewürdigt. Die französische Engie-Gruppe verfolgt die Mission, eines der führenden Unternehmen bei der Energiewende zu werden und ihre Entwicklung im Bereich der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Derzeit verfügt die Gruppe über eine installierte Leistung erneuerbarer Energie von 28 Gigawatt weltweit. Der jährliche Zubau beträgt derzeit drei Gigawatt und man will ihn mittelfristig auf vier Gigawatt anheben. Mit der Strategie Photovoltaik für Gewerbe- und Industrieimmobilien auszubauen, integriert die Gruppe Solarimo stärker in den Geschäftsbereich „Renewables“.

Malte Künzer, Geschäftsführer von Solarimo, sagt: „Kein Unternehmen mit eigenem Immobilienbestand kommt mehr um die Frage nach der CO 2 -Bilanz herum. Angesichts des Klimawandels steigt der Druck aus Politik und Gesellschaft, aktiv zu werden. Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Bremen – wir sehen den Trend zur Solarpflicht für Gewerbeimmobilien. Deshalb wollen wir verstärkt auf Unternehmen und Immobilienwirtschaft zugehen.“

8.1.2021 | Quelle: Solarimo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH