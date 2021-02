Tarif Eon SmartStrom Öko: Abends und nachts das E-Auto günstiger laden

Mit dem neuen flexiblen SmartStrom Öko von E.ON können Kunden abends und nachts von günstigen Tarifen profitieren. Dazu bedarf es eines Smart Meters mit zusätzlichen Analyse-Funktionen. Im Paket gibt es auch eine Wallbox zum Vorzugspreis.

Eon bietet E-Autofahrern ab sofort ein spezielles Paket zum Laden des E-Autos im eigenen Zuhause an. „Unser neues Angebot besteht aus einem smarten Ökostrom-Tarif, einem intelligenten Stromzähler sowie auf Wunsch einer vergünstigten Eon Wallbox. Dank des Tarifs SmartStrom Öko profitieren Kunden automatisch abends von niedrigeren Strompreisen. Mit diesem Angebot unterstreichen wir unsere Kompetenz, innovative, intelligente und vor allem kundenorientierte Energielösungen aus einer Hand zu liefern“, betont Jonas Prudlo, bei Eon Energie Deutschland verantwortlich für Energielösungen. Der Tarif SmartStrom Öko verfügt über mehrere Zeitscheiben: Dabei sinkt der Strompreis zum Beispiel werktags ab 16 Uhr automatisch und in der Nacht nochmals. Wer also sein E-Auto nachts lädt oder etwa die Waschmaschine abends startet, spart bares Geld.

Smart Meter als Herzstück und Informationszentrale

Ermöglicht wird dieser flexible Stromtarif durch ein intelligentes Messsystem, den so genannten Smart Meter. Kunden mit einem Jahresstromverbrauch über 6.000 Kilowattstunden (kWh) sind zum Einbau eines solchen Zählers verpflichtet. Wer weniger verbraucht, kann aber ebenfalls einen intelligenten Zähler einbauen lassen. Eon bietet Kunden den Smart Meter zu einem attraktiven Jahrespreis an, der oft unter dem des grundzuständigen Messstellenbetreibers liegt.

Zusätzlich zum Preisvorteil profitieren die Kunden von Analysefunktionen im gesicherten persönlichen „Mein Eon“-Bereich. Hier wird etwa der Stromverbrauch in Tages- und Monatsübersichten leicht verständlich dargestellt. Zudem erkennt das intelligente System auf Wunsch, welche Gerätegruppen für welchen Verbrauch verantwortlich sind. Optional ist sogar ein anonymer Verbrauchsvergleich mit ähnlichen Haushalten gleicher Größe möglich, um weiteres Energie-Sparpotenzial zu finden.

Passende Wallboxen zum Vorzugspreis

Damit der Fahrstrom sicher und komfortabel in den Akku des E-Autos kommt, bietet Eon auch die passenden Wallboxen an. Wer sich für das Komplettpaket aus Smart Meter und Stromtarif entscheidet, profitiert aktuell von 100 Euro Rabatt auf den Wallbox-Preis im Eon Webshop. Kunden, die sich für eine digital vernetzte Wallbox entscheiden, können beispielsweise den Ladevorgang per App steuern oder Ladevorgänge detailliert auswerten. Viele Eon Wallboxen sind zudem KfW-förderfähig, sodass Kunden aktuell von einer 900 Euro KfW-Förderung profitieren können.

Weitere Informationen, einen Verfügbarkeits-Check für das Smart-Meter- und Tarif-Angebot sowie einen Kosten-Rechner gibt es unter dem nebenstehenden Link.

12.2.2021 | Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH