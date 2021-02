Photovoltaik: Solarbetriebener Sichtschutz sorgt für Schatten

Wer in Gebäuden einen Sicht- und Sonnenschutz auch nachträglich anbringen will, kann das ohne Extra-Stromabschluss umsetzen. Ein dezentrales System arbeitet mit der Photovoltaik.

Die Photovoltaik kann in Gebäuden für Sonnen- und Sichtschutz sorgen, ohne auf das zentrale Stromnetz zugreifen zu müssen. Darüber berichtet die Firma Elero am Beispiel einer Familie aus Neu-Ulm. Sie wünschte sich eine Verschattung im Obergeschoss ihres Hauses, da sich die Räume stark aufheizten. Für eine Modernisierung fehlte aber der Stromanschluss. Außerdem wollte die Familie nachträglich keine Leitungen für einen zeitgemäßen Sicht- und Sonnenschutz legen. Die Familie entschied sich für einen solarbetriebener Sicht- und Sonnenschutz, dessen Montage ohne Umbaumaßnahmen möglich war. Einen solchen hat der baden-württembergische Antriebs- und Steuerungshersteller elero vor Kurzem mit dem RolSolar M-868 DC auf den Markt gebracht.

Das Antriebssystem ermöglicht die Automatisierung von Rollläden und Screens ohne Stromanschluss. Die Antriebe verfügen dabei über eine geräuschlose Softbremse, eine Behangschutzfunktion und zwei frei definierbare Zwischenpositionen.

Steuerung über Funk

Als Sicht- und Sonnenschutz wählte die Familie Vertikalscreens der Firma Roma gewählt. Die Screenmotorisierung über der RolSolar M20-868 DC. Die Steuerung der Screens erfolgt über den 6-Kanal-Funkhandsender VarioCom-868. An der Wand brachte der Monteur den 5-Kanal-Funkwandsender QuinTec-868 an, der den Bewohnern das komfortable Öffnen und Schließen ebenfalls ermöglicht. Beide Screens werden gemeinsam oder einzeln mit den Sendern gesteuert.

Die Bausteine für die solare Motorisierungslösung hat elero zu Produkt-Bundles zusammengefasst, die auf unterschiedliche Einbausituationen abgestimmt sind. Der Fachmann wählt zwischen verschiedenen Antriebstypen sowie Solarpanel und Akkus in unterschiedlichen Bauformen.

Am Reiheneckhaus in Elchingen wurden zuerst die Zip-Screens an der Wand verschraubt und die Solarpanels von Monteur Frank Feiler optimal platziert. Der Fachmann montierte für einen optimalen Lichteinfall und Energieeintrag beide Panels am nach Westen ausgerichteten Zip-Screen. Das Kabel wurde unter der passenden Eckblende versteckt. Abschließend lernte Feiler die Antriebe noch auf den Funkhandsender ein und wies die Laufrichtung zu. Gleiches wiederholte er für den zweiten Sender. Damit war die Modernisierungsmaßnahme innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen und die Bauherren genießen angenehmes Raumklima und den Komfort eines zeitgemäßen Sicht- und Sonnenschutzes.

18.2.2021 | Quelle: Panasonic | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH