Adolf Goetzberger stellt Memoiren vor

Der deutsche Solarforscher Adolf Goetzberger stellt seine Memoiren vor. Die Publikation trägt den Titel „Mein Leben: Ein Leben für die Sonne und wie es dazu kam“. Herausgeber ist der Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Wie die DGS mitteilte, ist das Buch ferner im Erlanger Verlag Solare Zukunft erschienen.



Adolf Goetzberger ist Gründer des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Außerdem war er Präsident der International Solar Energy Society und der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Er ist außerdem Inhaber von über 30 Patenten. Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 1994 beschäftigt sich Goetzberger noch mit Solartechnik: Ein Leben für die Sonne. Adolf Goetzberger erzählt in diesen Memoiren von seinem bewegten Leben. Dabei kommen auch viele Zeitzeugen kommen zu Wort.



Die Verdienste Adolf Goetzbergers für die Solare Zukunft der Energieversorgung erfuhren auf vielfältige Weise eine Würdigung. So erwarb er als erster Deutscher 1983 den “J.J. Ebers Award” der IEEE Electron Devices Society für seine herausragenden technischen Leistungen auf dem Gebiet der elektronischen Bauteile. 1989 erhielt er zudem die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, 1992 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Im August 1993 nahm er desweiteren den “Achievement through Action Award” der ISES entgegen. 1995 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Uppsala und im selben Jahr den “Farrington Daniels Award” der ISES. 1997 wurde er mit der Karl Boer Medaille geehrt. Ebenfalls 1997 folgten der Becquerel Prize und der “William R. Cherry Award”. 2006 verlieh ihm die SolarWorld AG den Einstein Award 2006 für sein Lebenswerk und EUROSOLAR den European Solar Award. 2009 ehrte das Europäische Patentamt Adolf Goetzberger mit dem Titel “European Inventor of the Year”.

19.2.2021 | Quelle: DGS Franken | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH