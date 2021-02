PV-Händler EWS erweitert Angebot für Ladesysteme

Weil die Nachfrage nach Lösungen für Elektromobilität im Zusammenhang mit PV wächst, integriert der Photovoltaik-Fachgroßhändler EWS mit Mennekes und Hardy Barth zwei weitere Hersteller.

Der Photovoltaik-Fachgroßhändler EWS erweitert sein Portfolio für Ladesysteme. Wie EWS mitteilte, nimmt das Unternehmen mit Mennekes und eCharge Hardy Barth zwei Markenhersteller für Ladesysteme auf. Damit komme EWS der wachsenden Nachfrage nach Lösungen rund um die Elektromobilität nach.

Entscheidend für die Auswahl waren für EWS Geschäftsführer Kai Lippert neben der technischen Ausgereiftheit der Produkte insbesondere folgende Faktoren: „Unser Hauptgeschäft ist der Vertrieb von Komponenten für die Erzeugung von Solarstrom. Wir haben deshalb besonderen Wert daraufgelegt, dass die Kompatibilität der Wallboxen mit den Wechselrichtermarken in unserem Portfolio gewährleistet ist. Die Flexibilität in punkto Handhabung und Aufstellung spielten ebenfalls eine große Rolle. Wir freuen uns, dass wir mit Mennekes und Hardy Barth Partner gefunden zu haben, die diese Kriterien erfüllen“.

KfW-förderfähige Wallboxen

Die beiden Neuzugänge im EWS Portfolio bieten eine große Bandbreite durchdachter, leistungsstarker Ladestationen und KfW-förderfähiger Wallboxen „Made in Germany“ für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich an. Das bedeute zugleich für EWS Installateurkunden mehr Optionen zur Realisierung der unterschiedlichsten Projekte.

Aus dem Hause Mennekes, das aktuell bereits mehr als 15.500 Ladepunkte installiert hat, werden in Kürze die Amtrom® Compact, Xtra, Premium und Charge Control Serien verfügbar sein. Der Leistungsumfang der angebotenen Produkte reicht von der kleinen Einsteigerlösung für enge Garagen und Carporte bis zu komfortableren Lösungen für anspruchsvollere Anwender, die sich eine intelligente Solarladefunktion (z. B. in Kombination mit dem SMA Sunny Home Manager), die Abrechnung des Dienstwagens oder die Steuerung und Überwachung des Ladevorgangs per App wünschen.

Von Hardy Barth nimmt der norddeutsche Großhändler Produkte bzw. Sets der cPμ1 und cPH1 Serien auf. Diese werden voraussichtlich bereits in kleineren Kontingenten ab März verfügbar sein. Die Ladestationen des Unternehmens aus Birgland-Schwend in der Oberpfalz zeichnen sich dabei durch die Kompatibilität mit vielen Wechselrichterherstellern wie z. B. KOSTAL, Fronius, SMA und RCT Power aus. Das Herz der Hardy Barth Ladelösungen ist der eCB1 Smart Controller, der je nach Ausfertigung die Messung bzw. PV-Steuerung übernimmt und die Werte zur Visualisierung für die Weboberfläche liefert.

Zum Start der Kooperation mit Mennekes freut sich EWS ferner, seinen Kunden am 24. März 2021 ein 3-stündiges Webinar rund um die Elektromobilität und die Produktwelt des international tätigen Familienunternehmens aus dem Sauerland anbieten zu können. Details hierzu, die Möglichkeit zur Anmeldung sowie zu den einzelnen Produkten finden Solarteure auf der EWS Website.

19.2.2021 | Quelle: EWS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH