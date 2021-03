Stadtwerke München schließen Wasserkraft-PPA mit BMW

Die Stadtwerke München haben mit Automobilhersteller BMW einen Liefervertrag über Wasserkraftstrom für den Produktionsstandort in München vereinbart. Es geht dabei um die klimafreundliche Produktion der Elektromodelle.

Die Stadtwerke München (SWM) versorgen künftig Teile der Produktion von BMW mit Strom aus Wasserkraft. Das teilte der kommunale Versorger mit. Darüber haben beide Parteien einen Stromliefervertrag geschlossen (PPA = power purchase agreement). Die Laufzeit beträgt mehrere Jahre. Die benötigten Grünstrommengen für die Produktion des BMW iX* und des BMW i4 stammen aus den Uppenborn-Isar-Wasserkraftwerken zwischen Moosburg und Landshut sowie den Lechkraftwerken Gersthofen und Rain. Bei den Strommengen berücksichtigt sind auch Bedarfe für die Fertigung zahlreicher Komponenten für die beiden Elektromodelle in den BMW Group Werken Landshut, Dingolfing und Berlin.

Mit dem PPA der Stadtwerke München bekenne sich die BMW Group zudem zu Regionalität und Nachhaltigkeit. Stefan Weber, Kundenbetreuer der SWM für die BMW Group: „Mit PPAs können Ökostrom-Anlagen, die nicht mehr in die EEG-Förderung fallen, weiter sinnvoll und ressourcenschonend zur Energiewende beitragen. Damit bringen wir die Verkehrswende doppelt voran: beim Laden und Betrieb der Fahrzeuge sowie jetzt auch schon bei deren Herstellung. Wir freuen uns, dass die BMW Group hier auch auf uns als Energiepartner setzt.“

Parallel zum verstärkten Abschluss solcher Stromverträge wird der Anteil des an BMW Group Standorten erzeugten Stroms aus erneuerbaren bzw. CO2-neutralen Quellen erhöht. Bereits seit 2013 erzeugen vier Windräder am Standort Leipzig die gesamte für die Fertigung des BMW i3* benötigte elektrische Energie. Ein weiteres Beispiel: Im jüngsten Werk in San Luis Potosí, Mexiko, sorgen großflächige Solaranlagen für einen Eigenanteil am benötigten Strom für die Fertigung.

4.3.2021 | Quelle: SWM / BMW | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH