Charging by EnOSTM: Ladelösung für Elektro-Autos mit Hardware, Software, Installation und Ökostrom

Envision Digital und die Telekom kooperieren bei der Ladelösung Charging by EnOSTM für Elektro-Autos in Deutschland. Die Tarife für die Ladebox richten sich nach den gefahrenen Kilometern.

Die Deutsche Telekom und Envision Digital haben eine Zusammenarbeit bei einer Ladelösung für E-Autos begonnen. Sie hilft Nutzern, die Fahrzeuge am privaten Stellplatz schnell aufzuladen. Die Lösung dahinter ist Envision Digital‘s All-in-One-Paket „Charging by EnOSTM“. Dieses kombiniert Hardware, Software, Installation und einen zu 100 Prozent grünen Stromtarif.

Die Installation erfolgt bei Bedarf durch Techniker der Telekom. Diese kümmern sich auch um den Service. Die Telekom steuert außerdem die SIM-Karte und eine IP-VPN-Lösung bei. Dieses Virtual Private Network schützt die Daten. Zum Beispiel bei der Übermittlung an die AIoT-Software (Artificial Intelligence of Things) von Envision. Deren künstliche Intelligenz analysiert die Daten des Ladepunkts. Und optimiert sie mittels Algorithmen.

Die 11-Kilowatt-Ladebox ist nicht größer als ein Aktenkoffer. Sie lässt sich leicht an der Wand befestigen. Dabei lädt die Box das Fahrzeug fünfmal schneller als die herkömmliche Steckdose. Darüber hinaus vermeidet sie die Gefahr einer Überlastung. Für die User gibt es außerdem noch eine Handy-App. Sie sorgt optional für die Authentifizierung. Und liefert stets aktuelle Statistiken zu den Ladevorgängen und zum Ökostrom-Verbrauch.

Über Funk kommuniziert die Ladebox mit der AIoT-Plattform EnOSTM. EnOS steht dabei für Energy Operating System. Die Plattform verbindet weltweit rund 70 Millionen IoT-Sensoren (Internet of Things). Das ermöglicht die nachhaltige Verbesserung der Energie-Effizienz.

„Die Politik in Deutschland fördert Elektromobilität. Das schafft großartige Anreize, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen und in private Ladestationen zu investieren. Das bestätigt Deutschlands Standing als eines der führenden Länder, das mit Hilfe der E-Mobilität einen nachhaltigen Lebensstil weiter voranbringt“, sagt Sylvie Ouziel, International President, Envision Digital. „Envision Digital konzentriert sich auf Ladelösungen für Privatpersonen und Flotten. Viele Besitzer von E-Fahrzeugen möchten ihr Auto dort laden, wo sie schlafen, arbeiten und ihre Freizeit genießen. Mit Charging by EnOSTM werden wir zusammen mit der Telekom die Anzahl der Ladestationen im privaten Umfeld signifikant erhöhen.“

Installation zum klaren Preis und Tarifpakete nach Fahrprofil

Die Lösung ist online per Fragebogen bestellbar. Die Installation und die Abrechnung des Verbrauchs erfolgen zu Paketpreisen. In manchen Fällen kann die häusliche Umgebung zu spezifisch für die Online-Abfrage sein. Dann können Interessenten den Vorabbesuch eines Technikers der Deutschen Telekom buchen. Er begutachtet die lokalen Gegebenheiten vor Ort. Und schafft damit die Grundlage für ein passgenaues Angebot.

Die Tarife der Box richten sich nach den Kilometern – von Freizeit- bis Vielfahrer. Das günstigste Monatspaket kostet 36,90 Euro, inklusive Grundgebühr, Service und 100 Kilowattstunden.

Eigentümer, Vermieter oder Mieter können einen Zuschuss von 900 Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Die Lösung von Envision Digital erfüllt dafür alle Kriterien. Dazu gehören einfache und transparente Stromtarife mit grünem Strom ab der ersten Sekunde der Freischaltung.

Weitere Informationen zum Charging by EnOSTM, inklusive Spezifikationen des Chargers, Installationsablauf und Tarifpakete sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

10.3.2021 | Quelle: Telekom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH