Sungrow liefert Wechselrichter für Photovoltaik-Solarpark Weesow-Willmersdorf

Deutschlands bislang größtes förderfreie Photovoltaik-Projekt mit 187 Megawatt Leistung ist zugleich das bisher größte Zentralwechselrichter-Projekt von Sungrow in Deutschland.

Sungrow, ein weltweit agierender Hersteller für Wechselrichter und Speichertechnologie, liefert die Zentralwechselrichter für den Photovoltaik-Solarpark Weesow-Willmersdorf. Dieser Solarpark ist das bislang größte förderfreie Photovoltaik-Projekt in Deutschland. Es entsteht nördlich der brandenburgischen Stadt Werneuchen, die etwa 30 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen ist. Der Energieversorger EnBW baut das Photovoltaik-Kraftwerk, das auf 187 Megawatt Leistung kommt.

Das Projekt Weesow-Willmersdorf wird mit 42 Sungrow-Zentralwechselrichtern des Typs SG3125HV-20 ans Netz gehen. Außerdem werden 21 7,2MVA-Mittelspannungsstationen einschließlich Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen integriert. Bei der Auswahl der Wechselrichter für den Photovoltaik-Solarpark Weesow-Willmersdorf lag der Fokus vor allem auf einfacher Instandhaltung und der Möglichkeit, nachhaltig Kosten einzusparen. Die Wechselrichter sind bereits mit DC-seitigen Anschlüssen ausgestattet, so dass zu einem späteren Zeitpunkt DC-gekoppelte Speicherprodukte nachgerüstet werden können. „Sungrows maßgeschneiderte Lösung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir unser Ziel erreichen.”, Stefan Lederer, Projektleiter Umsetzung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Robert von Wahl, Key Account Manager bei Sungrow Deutschland ist begeistert von der Zusammenarbeit mit EnBW: „Wir freuen uns riesig, Teil dieses ambitionierten Projekts zu sein. Das zeigt, dass Sungrow auf dem deutschen Markt großes Vertrauen genießt. Maßgeblicher Faktor war sicherlich unser spezialisiertes Service-Team mit eigenen Technikern, die vor Ort für eine reibungslose Anlieferung, Installation und Inbetriebnahme sorgen.”

Die Lieferung der Wechselrichter für den Photovoltaik-Solarpark Weesow-Willmersdorf ist für Sungrow die bislang größte Installation mit Zentralwechselrichtern in Deutschland. „Die Zusammenarbeit mit EnBW ist sehr bereichernd für uns. Das Projekt ist ein Meilenstein für Sungrow in Deutschland”, sagt Federico Feuchter, Produkt Manager bei Sungrow Deutschland. Das Photovoltaik-Kraftwerk Weesow-Willmersdorf soll Elektrizität für 50.000 Haushalte produzieren und 129.000 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. Die Photovoltaik-Module sollen zudem auch der Austrocknung des Bodens entgegenwirken.

10.3.2021 | Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH