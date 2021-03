Industrie- und Gewerbespeicher zur Miete: Fenecon gründet Tochtergesellschaft Feresto

Um die Vorteile eines Batteriespeichers auch ohne große Investitionskosten nutzen zu können, bietet der Stromspeicheranbieter Fenecon mit seiner neuen Tochtergesellschaft Feresto GmbH jetzt Gewerbe- und Industriespeicher zur Miete an.

Eigenverbrauchsspeicher mit Photovoltaik-Anlagen sind in der Regel über einen langen Zeitraum gut planbar. Die Nutzung von Stromspeichern an Ladeparks, in der industriellen Lastspitzenkappung oder bei Veranstaltungen ist zwar hoch profitabel, jedoch nur für begrenzte Zeiträume planbar. Das kann die Investition erschweren. Genau hier setzt Feresto (Fenecon Rental Storage) mit seinem Angebot für Industrie- und Gewerbespeicher zur Miete an. Die Containerspeicher der Fenecon Industrial Serie sind dank der Verwendung von Elektrofahrzeugbatterien leistungsfähig und mobil. Nutzer bezahlen nur für den Zeitraum des Speicherbedarfs und können die überschaubaren Kosten klaren Einsparungen zuordnen ohne das Investitionsbudget außerhalb ihres Kerngeschäftes zu belasten.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Saisonale Lastspitzenkappung bei sommer- oder winterlastigen Betrieben sind nur für wenige Monate im Jahr notwendig. Da wäre Speicher den Rest des Jahres ungenutzt. Auch die lukrative Leistungsreduzierung in den Hochlastzeitfenstern oder auch die emissions- und lautlose Öko-Stromversorgung von Veranstaltungen gehört zu den Anwendungen. Dank des flexiblen FEMS-Energiemanagementsystems lassen sich die Anwendungen einfach über Apps aktivieren. Aber auch die vielen neu entstehenden Ladeparks bei Arbeitgebern oder im Einzelhandel führen zur Frage Netzausbau oder Speicher . Sie können nun flexibel und schnell mit einem Speicher in Betrieb gehen und in den typischen Ladepark-Ausbaustufen der kommenden Jahre mitwachsen. Dabei bietet das FEMS-Energiemanagement mit dem Multi-Ladepunkt-Management hierfür eine integrierte und einfach umzusetzende Gesamtlösung.

Breites Angebotsspektrum

„Um den entstehenden Speicher-Mietmarkt bestmöglich zu bedienen, bieten wir Speicher ab 30 kW und bis in den Multi-Megawatt-Bereich zur Miete an. Das geht schon ab einem Tag und bis zu 5 Jahren. Auch für die kaufenden Kunden bietet eine vorherige Miete eine hervorragende Gelegenheit zum Test des geplanten Einsatzes“, fasst Feresto-Geschäftsführer Leonhard Kriegl das neue Angebot zusammen. Die Industrie- und Gewerbespeicher zur Miete erfreuten sich bereits in der Testphase großer Beliebtheit. Dabei bietet das parallel entwickelte Finanzierungsmodell für Investoren eine gute Geldanlage mit hoher Wertbeständigkeit der Speichersysteme.

27.3.2021 | Quelle: Fenecon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH