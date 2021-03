Dena fördert Firmen und regenerative Auslandsprojekte

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) bietet eine neue Förderrunde für Unternehmen an, die nachhaltige Energielösungen im Ausland umsetzen. Das Programm richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen.

Die Dena fördert deutsche Firmen, die nachhaltige Energielösungen für das Ausland entwickeln. Wie die Agentur mitteilte, hat sie dazu eine neue Bewerbungsrunde für das aktuelle Renewable-Energy-Solutions-Programm (RES-Programm) gestartet. Mit dem RES-Programm unterstützt die Dena deutsche Unternehmen, die klimafreundliche Energietechnologien anbieten, in Auslandsmärkten ihrer Wahl nachhaltig Fuß zu fassen. Im Fokus steht die Errichtung einer Demonstrationsanlage. Sie ist die solide Grundlage für die Demonstration der Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Unternehmen und die Basis für ein erfolgreiches Marketing. Die Anlage dient aber zugleich auch der Bewerbung von Technologien „Made in Germany“.

Bis zu 65.000 Euro

Bei dem Programm erbringen die Unternehmen die Technik als Eigenanteil. Für die Beratungs- und Unterstützungsleistungen – insbesondere für Schulungen, Informationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit – erhalten sie dann eine finanzielle Förderung des Bundes mit einem Gesamtvolumen von bis zu 65.000 Euro pro Projekt. Der Bewerbungsschluss für die Teilnahme am RES-Programm 2021 ist der 30. April.



Die Bewerber, vorrangig kleine und mittelständische Unternehmen, können Projektvorschläge aus den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, intelligente Netze oder Energiespeicher sowie Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie einreichen. Neben dem technischen Konzept für das geplante Vorzeigeprojekt sei bei der Bewerbung das Marketingkonzept von entscheidender Bedeutung. Es muss sowohl den Besonderheiten der Technologie als auch denen des gewählten Zielmarkts gerecht werden.

RES-Programm will erneuerbare Energien präsentieren

Mit dem RES-Programm unterstützt die dena Unternehmen der Energie-Branche bei der Erschließung von Märkten. In attraktiven Zielmärkten wird klimafreundliche Energietechnik öffentlichkeits- und werbewirksam an repräsentativen Einrichtungen installiert und durch Aktivitäten zur Informationsvermittlung sowie im Marketing- und Schulungsbereich umfassend begleitet. Diese vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der “Exportinitiative Energie” geförderten Leuchtturmprojekte haben zum Ziel, die Qualität deutscher Produkte im Bereich erneuerbare Energien zu demonstrieren und teilnehmenden Unternehmen den nachhaltigen Eintritt in neue Märkte zu erleichtern.

29.3.2021 | Quelle: Dena | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH