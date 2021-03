Sonnenstromfabrik steigert 2020 Absatz und erzielt Gewinn

Die Sonnenstromfabrik hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Absatzplus von 30 Prozent sowie einem Gewinn abgeschlossen. Zudem haben die Wismarer in einen neuen Maschinenpark investiert.

Der Solarmodulhersteller Sonnenstromfabrik (CS Wismar GmbH) hat 2020 den Absatz um 30 Prozent gesteigert. Wie die Firma mitteilte, stand außerdem wie in den Vorjahren unter dem Strich ein Gewinn zu Buche. Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sei ferner auf eine groß angelegte Innovationsoffensive mit Investitionen in Millionenhöhe zurückzuführen. Teil dieser Offensive ist unter anderem die Vollautomatisierung der Endfertigung der Photovoltaik-Module. Das Projekt wurde planmäßig im vierten Quartal abgeschlossen. Die neuen Anlagen laufen seither im Vollbetrieb und stützen das weitere Wachstum im Retail Geschäft. Bereits Anfang des letzten Jahres wurde eine neue Anlage zur Inhouse-Fertigung der Photovoltaik-Modulrahmen in Betrieb genommen.

Anfang dieses Jahres investierte das Unternehmen zudem in einen neuen Maschinenpark. Dieser soll es somit ermöglichen, Solarzellen mit bis zu 220 mm Größe im Halb- und Drittelzellenformat zu verarbeiten. Die Fertigstellung der Anlagen ist für das dritte Quartal 2021 terminiert.

Als Antwort auf die aktuellen Logistik-Herausforderungen hat sich das Unternehmen frühzeitig auch die erforderlichen Zell-Kapazitäten und Materialien für die Photovoltaik-Modulproduktion gesichert. Die vorausschauenden Vereinbarungen mit Lieferanten stärken die exzellente Wettbewerbsposition der Sonnenstromfabrik zusätzlich.

Positive Wachstumsprognose für 2021

Durch die Integration der Sonnenstromfabrik in den Unternehmensverbund der Centrotec Sustainable SE, Brilon in der zweiten Jahreshälfte 2020, verfügt das Unternehmen über einen finanzstarken Partner mit über 700 Mio. EUR Umsatz. Damit sind auch zukünftige Wachstumsinvestitionen abgesichert. Die Zugehörigkeit zum internationalen Netzwerk der Unternehmensgruppe im Segment energieeffizienter Gebäudetechnik fördert zudem die Steigerung der Wachstumspotenziale und Marktchancen der Sonnenstromfabrik.

Dr. Bernhard Weilharter, Geschäftsführer der Sonnenstromfabrik: „Trotz Corona konnten wir das letzte Jahr mit einem beeindruckenden Ergebnis abschließen. Das ist auch auf das stabile Vertrauen unserer Kunden in die hochwertigen Photovoltaik-Module der Sonnenstromfabrik zurückzuführen. Dank unserer zukunftweisenden Investitionen haben wir frühzeitig die Weichen für ein krisenfestes Wachstum in 2021 und darüber hinaus gestellt. Kunden der Sonnenstromfabrik sind damit auch in Zukunft auf der sicheren Seite.“

29.3.2021 | Quelle: Sonnenstromfabrik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH