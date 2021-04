Umfrage in Österreich und Schweiz: Alle bieten Speicher an

Laut einer Umfrage von EUPD Research wollen praktisch alle PV-Installateure in der Schweiz und Österreich ab 2021 Speicher anbieten.

Im Zuge seines Global PV Installer-Monitors 2020/2021 hat EUPD unter anderem Installationsbetriebe in Österreich und der Schweiz zu ihren Eindrücken zum PV-Markt befragt. Ein Ergebnis: Von den 135 an der Umfrage teilnehmenden Installationsunternehmen boten 82 Prozent im Jahr 2020 Speicher für Solarsysteme an – alle weiteren gaben an, 2021 nachziehen zu wollen. Im Jahr 2018 boten bereits 73 Prozent der teilnehmenden Betriebe Speicherlösungen an. Damals gaben noch 13 Prozent in der Umfrage an, kein Interesse am Thema Speicher zu haben.

Das Jahr 2020 war sowohl in Österreich als auch in der Schweiz ein starkes PV-Jahr. In Österreich war der Fördertopf komplett ausgeschöpft und es wurden fast 16.000 Projekte mit mehr als 300 MW Leistung realisiert. In der Schweiz wurde mit rund 430 bis 460 MW neuinstallierter Leistung ein neuer Rekord aufgestellt, schätzt der Branchenverband Swissolar. Dies entspricht einem Wachstum von 30 bis 39 Prozent im Vergleich zu 2019.

Angebote für E-Mobilität nehmen zu

Neben PV-Systemen bieten die meisten der PV-Installateure auch Lösungen für Speicher und Elektromobilität an. Die Umfrage beleuchtet das Aufdach-PV-Segment in Österreich und der Schweiz und bietet exklusive Einblicke aus der Perspektive der PV-Installateure. ¬

Im Rahmen des Global PV Installer-Monitor 2020/2021 befragte EUPD Reasearch zum 13. Mal Installationsunternehmen in wichtigen PV-Märkten. Aktuell gehören dazu 1.100 PV-Installateure in Australien, Österreich und der Schweiz, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen und Spanien. Themen sind das Markenmanagements, Marktdurchsetzung, Beschaffung und Zufriedenheit in Bezug auf Module, Wechselrichter, Großhändler und Speichersysteme. Seit einigen Jahren beinhaltet der Bericht auch ein Kapitel zu Speicherlösungen. Neu ist in diesem Jahr das Thema Elektromobilität.

13.4.2021 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH