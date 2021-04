Verbund und Visiolar: 2.000 MW Photovoltaik für Deutschland

Der österreichische Energiekonzern Verbund und die Potsdamer Visiolar planen, in Deutschland PV-Anlagen auf Flächen mit bis zu 2.000 Hektar zu bauen. In einem ersten Schritt identifizierten die Partner 13 Flächen mit rund 1.400 Hektar bzw. rund 1.400 MWp installierbare Leistung.

Der österreichische Verbund und die Potsdamer Visiolar arbeiten künftig bei Photovoltaik in Deutschland zusammen. Wie das Unternehmen aus Wien mitteilte, starten beide dafür eine Energie-Kooperation. Visiolar ist dabei Teil von Lindhorst, einer in der Landwirtschaft erfahrene und langjährig tätige Unternehmensgruppe aus Niedersachsen. Visiolar verfüge zugleich über umfangreiche Liegenschaften für Projekte im Sektor erneuerbare Energien.

Die Kooperationspartner setzen sich für eine subventionsfreie, saubere Energieversorgung in enger Zusammenarbeit mit Landwirten, Kommunen und Bürgern ein. Das erklärte Ziel ist, Energie nachhaltig und CO2-neutral zu produzieren sowie für die Städte und Gemeinden ökonomisch attraktiv zu gestalten.

1.400 Hektar = 1.400 MW

Geplant ist, einen Teil der Visiolar-Flächen mit bis zu 2.000 Hektar für die Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen, insbesondere aus Photovoltaik, nutzbar zu machen. Bis dato haben die Partner 13 Flächen mit rund 1.400 ha (entspricht maximal rund 1.400 MWp installierbare Leistung) identifiziert und definiert. Die Projekte sollen in den kommenden Jahren stufenweise entwickelt, errichtet und in Betrieb gesetzt werden.

„Bis 2030 will Verbund rund ein Viertel der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore abdecken“, so Verbund -Vorstandsvorsitzender Michael Strugl. „Die Kooperation mit Visiolar stellt dabei einen wichtigen Schritt zur Erreichung dieses Zieles dar. Wir freuen uns sehr, für diesen richtungsweisenden Schritt in der Erzeugung regenerativer Energien mittels Photovoltaik einen kompetenten Partner vor Ort gefunden zu haben.“ Mit der Realisierung der Projekte avanciere das Unternehmen zudem zu einem der führenden Photovoltaik-Player im Kernmarkt Deutschland. Der Verbund betreibt bereits 21 Wasserkraftwerke in Bayern an Inn und Donau sowie einen 86 MW Windpark in Rheinland-Pfalz.

Visiolar-Geschäftsführer Dirk Wenzel ergänzt: „Wir begrüßen die Kooperation mit der Verbund AG. Mit Verbund haben wir einen Partner gefunden, der unsere Philosophie der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft teilt und bereits große Erfolge bei der Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien vorweisen kann.”

28.4.2021 | Quelle: Verbund | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH