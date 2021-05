Der modular erweiterbare Heimspeicher Fenecon Home kann bis zu 22 kWh Speicherkapazität bieten. Er kommt im schlanken Design daher und ist notstromfähig. Sein Energiemanagement-System FEMS soll den Eigenverbrauch optimieren und umfangreiche Sektorenkopplung ermöglichen.

Fenecon, ein Hersteller für Stromspeicherlösungen, präsentiert seinen neuen intelligenten Heimspeicher Home. Die Kapazität lässt sich von 8,8 bis 22 kWh pro Batterieturm modular ausbauen und bei Bedarf auf bis zu 66 kWh erweitern. Die Lösung soll den Eigenverbrauch erhöhen und eine einfach umzusetzende Sektorenkopplung sowie vorausschauendes, netzdienliches Laden und Entladen ermöglichen. Der Heimspeicher Fenecon Home eignet sich für private Haushalte und Kleingewerbetreibende und ist ab sofort verfügbar.

Netzdienliche Eigenverbrauchsoptimierung

Das selbstlernende Fenecon Energiemanagement-System (FEMS) des Home berücksichtigt den Stromverbrauch und das prognostizierte Wetter und hält beispielsweise an sonnigen Tagen Batteriekapazität für die Mittagszeit frei, um eine Abregelung und damit Ertragsverluste zu verhindern. Dazu wird Energie vorab automatisch auf Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen oder andere regelbare Verbraucher verteilt. Das steigert den Eigenverbrauch und spart Kosten, da weniger Strom zugekauft werden muss. Diese intelligente Steuerung verhindert, dass Solarstrom zu Spitzenzeiten ins Netz eingespeist wird und dieses überlastet. Mit FEMS lassen sich zeitvariable Stromtarife optimal nutzen und über die herstellerunabhängige OpenEMS-Plattform stehen Fenecon Home-Besitzern eine Vielzahl von weiteren Energie-Dienstleistungen sowie praktische Anwendungen zur Verfügung wie Community- oder Flatrate-Angebote für Ökostrom, wenn der eigene Solarstrom den Bedarf zeitweise nicht deckt.

Kompakte Hardware – hohe Energiedichte

Der kompakte Batterieturm des Heimspeicher Fenecon Home hat eine Grundfläche von 506 x 365 mm. Die leistungsfähigen Hochvoltbatterien, das Batteriemanagement-Modul und die FEMS-Box lassen sich einfach aufeinander stecken. Mit einer Gesamthöhe von lediglich 1.710 mm in der höchsten Ausbaustufe mit zehn Batteriemodulen bleibt selbst in niedrigen Kellerräumen noch genug Platz für die Wandmontage des 24 kg leichten Wechselrichters. Insgesamt können drei solcher Türme miteinander verbunden werden.

Einfache Steuerung und Installation dank FEMS-Box

Herzstück des zusammen mit Installateuren entwickelten Systems ist die FEMS-Box – die Zentrale des gesamten Systems. Sie enthält neben dem multifunktionalen Energiemanagement den DC-Überspannungsschutz für die PV-Stränge, den Internetzugang, alle Batterie-Ausgänge sowie die Kommunikationsschnittstelle zum Wechselrichter, zusätzlichen Batterietürmen und Verbrauchern wie Wärmepumpe, Heizstab oder Ladestation. Erdung, mehrere potenzialfreie Schaltkontakte und die Eingänge für Rundsteuerempfänger sind ebenfalls serienmäßig verbaut. Alle Anschlüsse sind steckbar und outdoorfähig ausgeführt, somit müssen weder die Box für das Batteriemanagement-System (BMS) noch die FEMS-Box für den Einbau geöffnet werden.

Leistungsstarker, notstromfähiger Wechselrichter für DC- und AC-Systeme

Der in Zusammenarbeit mit einem Partner entwickelte dreiphasige Wechselrichter hat einen PV-Anschluss für bis zu 13 kW. Die Hybrid-Einheit vereint Solar- und Batterie-Wechselrichter in einem Gerät. Sie eignet sich für alle neuen PV-Anlagen und die Nachrüstung von Bestandsanlagen. Auch eine Kombination von DC- und AC-gekoppeltem Anschluss ist möglich, was das Umsetzen größerer PV-Anlagen vereinfacht. Bei einem Stromausfall erlaubt die integrierte Netztrennung einen unterbrechungsfreien und leistungsstarken Notstrombetrieb mit solarer Nachladung.

4.5.2021 | Quelle: Fenecon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH