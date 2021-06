Prosumer helfen TenneT beim Netzmanagement

Eigentümer von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge unterstützen in einem Pilotprojekt Übertragungsnetzbetreiber TenneT dabei, das Netz stabil zu halten. Die Prosumer werden von GreenCom zusammengefasst.

Deutsche Prosumer sollen dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet beim Netzmanagement helfen. Es handelt sich dabei um einen Feldversuch, der die Einbindung dezentraler Energieerzeuger, -verbraucher und -speicher erproben will. Ziel ist herauszufinden, wie sie Engpässe im Übertragungsnetz vermeiden helfen und Schwankungen von Stromerzeugung und –verbrauch ausgleichen können. Partner von TenneT ist die GreenCom Networks. Das Vorhaben ist eine Ergänzung zum Redispatch 2.0

Hierzu wird GreenCom die Steuerung von smarten Geräten (etwa Wärmepumpen und Elektroautos) von Testkunden auf der unternehmenseigenen Plattform bündeln und diese Kapazitäten dann auf der Equigy Crowd Balancing Platform anbieten. Von dort kann sie der Übertragungsnetzbetreiber TenneT bei Bedarf abrufen. Diese Flexibilitätspotenziale aus Kleinstanlagen in den Haushalten können helfen, Engpässe im Stromnetz abzuschwächen oder zu verhindern. Die GreenCom-Testkunden können sich so aktiv an der Energiewende beteiligen und über die angebotene Flexibilität ihrer Anlagen wirtschaftlich profitieren.

PV, Nachtspeicher, Wärmepumpen

Die Besonderheit des Pilotprojekts besteht darin, dass GreenCom eine große Bandbreite an Flexibilitätsanlagen einbringen wird. Hierzu gehören sowohl Batteriespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge als auch Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen und Photovoltaik-Anlagen verschiedener Hersteller.

Ein Ziel des Pilotprojektes ist es, die Prozesse vom Übertragungsnetzbetreiber bis zu den Anbietern der Flexibilitätsanwendungen besser nachzuvollziehen zu können. Hierzu werden die dezentralen Anlagen in das von GreenCom entwickelte virtuelle Kraftwerk eingebunden. Die Anforderungen der Testkunden (z.B. ein voll aufgeladenes Elektroauto am Morgen) ließen sich so mit den Anforderungen des Übertragungsnetzes abgleichen. Bei entsprechenden Bedarfen kann der Betrieb der dezentralen Anlagen optimiert werden, sodass sich Engpässe im Stromnetz reduzieren lassen und die Einspeisung erneuerbaren Stroms weniger starke Einschnitte erfahren muss. Als Schnittstelle zum Engpassmanagement von TenneT wird die von einem Konsortium europäischer Übertragungsnetzbetreiber entwickelte Blockchain-basierte Equigy Crowd Balancing Platform genutzt. Das Projekt ist zunächst auf eine Laufzeit von zwölf Monaten ausgelegt und wird anschließend intensiv ausgewertet werden.

Hintergrund

Der Ausbau erneuerbarer Energien führt verstärkt zu dezentralen Strukturen im untergelagerten deutschen Energieverteilsystem. Damit wird sich die Anzahl an kleinen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern in den kommenden Jahren massiv erhöhen. Zugleich führt die hohe Einspeisung von fluktuierenden erneuerbaren Energien zu Transportengpässen im Übertragungsnetz. Für die Beherrschung dieser Netzengpässe und für den Ausgleich der Schwankungen von Stromerzeugung und -verbrauch steht in Zukunft immer weniger konventionelle Erzeugungsleistung aus Großkraftwerken zur Verfügung. Intelligent vernetzt und in die Systemdienstleistungsmärkte eingebunden können die Flexibilitätspotenziale Millionen dezentraler Erzeuger, Speicher und Verbraucher einen wichtigen Beitrag zur Steuerung der Stromnetze leisten.

Nutzung Blockchain-basierter Technologie

Die Bereitstellung von Systemdienstleistungen für den Regelleistungsmarkt und das Engpassmanagement aus Millionen einzelner Anlagen erfordert einen neuen Ansatz zur automatisierten Steuerung und Einbindung in die Prozesse der Übertragungsnetzbetreiber sowie technische Lösungen bei den Geräteherstellern. TenneT hat daher gemeinsam mit einer Reihe von europäischen Übertragungsnetzbetreibern eine länderübergreifende Blockchain-basierte Datenplattform – die Equigy Crowd Balancing Platform – entwickelt. Diese Plattform wird es Millionen Haushalten in Deutschland und Europa erleichtern, aktiv die Flexibilität ihrer Anlagen über Stromanbieter und Hersteller an den Systemdienstleistungsmärkten für die Stabilisierung des Stromnetzes anzubieten. Equigy macht dabei die automatisierte Einbindung und Steuerung dieser Anlagen in die Prozesse der Netzbetreiber und Marktteilnehmer möglich.

1.6.2021 | Quelle: Tennet | Solarserver

