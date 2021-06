Erste multimodale Wasserstoff-Tankstelle öffnet in Antwerpen

Im belgischen Antwerpen öffnet eine multimodale Tankstelle für Wasserstoff. Es ist die erste Tankstelle der Welt, die grünen Wasserstoff für den Antrieb von Schiffen, Tube-Trailern, PKW, LKW und Bussen produziert.

Die erste multimodale Wasserstoff-Tankstelle präsentiert sich in Antwerpen der Öffentlichkeit. Realisiert hat sie die belgische Schifffahrts- und Logistikgruppe Compagnie Martimie Belge (CMB). Zusätzlich zu der Wasserstofftankstelle stellt das Unternehmen auch einen Wasserstoff-Truck vor.

Die Abteilung CMB.TECH engagiere sich laut einer Mitteilung stark für Wasserstofflösungen für industrielle und maritime Anwendungen. Der Stapellauf der Hydroville, des ersten wasserstoffbetriebenen Passagierschiffs der Welt, im Jahre 2016 gab dafür den Startschuss. Bislang versorgte ein mobiler Tube Trailer die Hydroville mit Wasserstoff. Von nun an könne sie in Antwerpen bunkern.

Mit der Realisierung der Wasserstofftankstelle zeige CMB, dass sie die gesamte Kette von der Herstellung des grünen Treibstoffs bis zum Einsatz von Wasserstoff in verschiedenen Anwendungen beherrsche. Das Konzept soll in den kommenden Monaten weiter verfeinert werden und sei bereit für die weitere Skalierung, so Roy Campe.

Der Technikvorstand erwartet, dass sich viele Häfen in der Zukunft zu Wasserstoff-Hotspots entwickeln, weil sie eine hohe Konzentration von Anwendungen haben, die schwer zu elektrifizieren sind. In Deutschland engagiert sich insbesondere Hamburg für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur. Ebenso werden viele Häfen Zugang zu Wasserstoff erhalten, entweder über große Elektrolyse-Anlagen oder über Importe. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir in der Lage sind, nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit, die Station nun in Betrieb nehmen zu können’’, so Campe.

Wasserstoff-LKW “Lenoir” mit Dual-Fuel

Die Wasserstofftankstelle wird am sog. „Port-House“ in Antwerpen gebaut. CMB.TECH hat sich bewusst für diesen Standort an der Grenze zwischen der Stadt und dem Hafen entschieden. Zum einen deshalb, um die vielen industriellen Anwendungen im Hafen mit Wasserstoff zu versorgen. Zum anderen ferner, um es für die Öffentlichkeit leicht zugänglich zu machen.

Neben der Wasserstofftankstelle stellt CMB.TECH auch einen « Dual-Fuel-Truck » auf Wasserstoffbasis vor. Der Wasserstoff-LKW trägt den Namen “Lenoir” als Tribut an Étienne Lenoir. Das war ein französischsprachiger Belgier, der 1860 den ersten wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotor baute.

Über einen Elektrolyseur wandelt Strom Wasser (H₂O) in Wasserstoff um. Mit Hilfe einer Kompressoranlage wird dieser Wasserstoff mit sehr hohem Druck zu verschiedenen Puffern gepumpt. Diese Puffer sorgen dafür, dass ein PKW, LKW oder Schiff tanken kann. Neben der Tankstelle befinden sich auf dem Gelände auch zwei Trailerdocks. Von dort lässt sich der Wasserstoff abzapfen und über Anhänger zu Anwendungen im Hafengebiet bringen.

