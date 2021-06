Photovoltaik: Platio entwickelt begehbares Solarpflaster

Beim ungarischen Green-Tech-Start-up Platio gibt es einen Nachfrageschub von 60 % im ersten Quartal 2021 für seine begeh- und befahrbaren Solarpflaster. Ein Solarradweg in Ungarn ist bereits mit der Boden-Solartechnik ausgestattet.

Platio, ein Green-Tech-Start-up mit Sitz in Budapest, hat ein begehbares Solarpflaster entwickelt. Die Rahmenkonstruktion der Photovoltaik-Pflaster-Module bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das Platio Solarpflaster betreibt man mit sicherer Niederspannung und die Pflaster verfügen über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Die modularen Solarpflaster sind schnell und einfach wie herkömmliche Fliesen zu installieren. Nach Jahren weiterer Produktentwicklung hat Platio im Mai 2021 eine kompaktere Version seiner Solarpflaster, auf den Markt gebracht. Diese sollen laut Hersteller noch leichter installierbar sein.

„Unsere Solarbaustoffe bieten fast unzählige Möglichkeiten saubere Energie für die Bau- und Immobilienindustrie zu liefern. Wir haben die Boden-Solartechnik entwickelt und installiert, um Solarstrom für öffentliche Gebäude und Installationen wie EV-Ladegeräte, Straßenlaternen oder Handy-Ladegeräte zu produzieren”, sagt Miklós Ilyés, Gründer und Leiter der Produktentwicklung bei Platio. Auch böte die Boden-Solartechnik die passende Lösung für die Infrastrukturflächen großer Parkplätze. “Wir haben Off-Grid Systeme entwickelt, um mit Wi-Fi-Anschluss ausgerüstete intelligente Bänke, Solar-City-Lights und sogar Pontons und Dockyards mit erneuerbarer Energie zu versorgen”, so Ilyés. Kürzlich hat Platio Spaniens erste Boden-Solaranlage in Barcelona installiert, um eine E-Bike-Ladestation zu betreiben. Damit untersützt das Unternehmen Barcelona bei der Zielsetzung bis 2050 CO 2 -neutral zu werden.

Weitere erfolgreiche Projekte, die die Aufmerksamkeit der Bauindustrie auf sich gezogen haben, sind die Installation von brandneuen Off-Grid-Lösungen von Platio. So wird etwa ein Mähroboter im Tech-Viertel Graphisoft Park von Budapest mit grüner Energie versorgt, oder ein Solarradweg in Ungarn sicher betrieben. In den ersten drei Monaten von 2021 verzeichnete Platio einen Nachfrageanstieg um 60 % für sein begehbares Solarpflaster (gegenüber dem ersten Quartal 2020).

In Deutschland bietet das Unternemhen Solmove befahrbare Photovoltaik-Anlagen an.

21.6.2021 | Quelle: Platio | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH