Der Elektronutzfahrzeughersteller Tropos Motors Europe hat ein Pilotprojekt gestartet, um die fahrzeugintegrierte Photovoltaik im Realbetrieb für seine Elektrotransporter zu testen.

Batterie leer? Kein Strom in Sicht? Wenn es nach Tropos Motors Europe geht, gehört diese Sorge künftig der Vergangenheit an. In einem innovativen Pilotprojekt testet der Elektronutzfahrzeughersteller aus Herne fahrzeugintegrierte Photovoltaik an seinen Kofferaufbauten. Dank dieser zukunftsweisenden Technologie sollen man die Tropos ABLE Modelle bald nahezu unabhängig von externen Stromquellen nutzen. ZUden will der Hersteller die Reichweite damit noch einmal deutlich erhöhen. Das Pilotprojekt startet Ende Juni und hat eine Laufzeit von zunächst vier Monaten.

„Wir versprechen uns von dieser Lösung nicht weniger als eine Revolution auf dem Markt der Elektronutzfahrzeuge“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer Tropos Motors Europe. „Erste Tests lassen darauf schließen, dass es funktionieren könnte. Nun prüfen wir die Technologie im Realbetrieb eingehend auf Leistungsfähigkeit und weitere Einsatzmöglichkeiten. Wir wollen in Gänze analysieren, welchen Nutzen die Solar Panels für unsere Kunden haben können.“

Fahrzeugintegrierte Photovoltaik ersetzt Aufbauelemente

Das Zukunftsweisende an der neuen Technologie ist die Art der Integration in die Konstruktion, denn die Photovoltaik-Elemente ersetzen bestehende Aufbauelemente und sind damit vollintegriert in die Aufbauten des Tropos ABLE, ohne das Gewicht zu erhöhen. Das Unternehmen erwartet, dass die Eigenversorgung per Sonnenenergie die Reichweite der Elektrotransporter noch einmal deutlich steigert. Schließlich tankt der Tropos ABLE mit reiner Sonnenkraft permanent nach. Damit senkt die fahrzeugintegrierte Photovoltaik die Ladekosten, macht unabhängig von Stromquellen und verbessert den Carbon Footprint, da CO 2 -Emissionen, die bei der Nutzung eines herkömmlichen Strom-Mixes entstehen, vermieden werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts prüft Tropos darüber hinaus Möglichkeiten, wie man den zusätzlichen Strom nutzen kann. Dazu zählt etwa eine externe Stromversorgung, mit der andere Fahrzeuge aufgeladen oder Endgeräte und Akkus für beispielsweise Motorsägen oder Heckenscheren mit Energie beliefert werden können. „Wir betrachten Tropos als Ökosystem bestehend aus Fahrzeug, Aufbauten sowie Digitalisierung. Innovative Lösungen, die unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert liefern, sind zentraler Bestandteil unserer Philosophie“, sagt Schrick.

Die Tropos ABLE Modelle fahren vollständig emissionsfrei. Bei einer kompakten Breite von 1,40 Meter, einer Länge von 3,70 Metern und einem kleinen Wenderadius von 3,96 Metern kann man den Elektrotransporter sowohl auf der Straße als auch in geschlossenen Räumen einsetzen. Auf der letzten Meile können die Elektrofahrzeuge ihre Vorteile ausspielen und die Lücke zwischen Cargobike und Transporter schließen.

23.6.2021 | Quelle: Tropos Motors Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH