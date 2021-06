VdZ startet Nachwuchsoffensive für das SHK-Handwerk

Der Verband der Gebäudetechnik VdZ hat unter dem Motto „Du im Zukunftsjob“ eine Nachwuchsoffensive für das SHK-Handwerk initiiert. Denn die Umsetzung der Energiewende im Gebäudebereich erfordert zusätzliche Fachkräfte.

Bis 2050 soll der Gebäudesektor in Deutschland nahezu klimaneutral sein. Zur Umsetzung der Energiewende braucht Deutschland daher viele zusätzliche SHK-Handwerker. Schon heute fehlen zahlreiche Nachwuchskräfte in der Gebäudetechnik. Allerdings sind nicht alle Bereiche der SHK- und Ofen-Branche gleichermaßen vom Fachkräftemangel betroffen. Im Großhandel und bei den Herstellern gibt es zum Teil einen Überhang an Bewerbungen für Ausbildungsplätze. Hier setzt die Nachwuchsoffensive für das SHK-Handwerk „Du im Zukunftsjob“ an.

Die Offensive will die Bekanntheit und Reputation der vor Ort ansässigen Großhändler oder Hersteller nutzen, um junge Menschen für eine Karriere im lokalen SHK-Handwerk zu begeistern. Mit der Nachwuchsoffensive unterstützt die VdZ bundesweit bei der Umsetzung von Berufsinformationsveranstaltungen vor Ort. „Du im Zukunftsjob“ hat der Verband als ergänzendes Angebot zu den bestehenden Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung konzipiert. Die einzelnen Angebote der Branchenpartner steigern im Zusammenspiel die Sichtbarkeit und Attraktivität der Ausbildungsberufe SHK-Anlagenmechaniker und Ofen- und Luftheizungsbauers.

„Wir brauchen mehr junge, engagierte Menschen im SHK-Handwerk. Die SHK-Branche ist eine der stärksten und zukunftsfähigen in Deutschland. Gleichzeitig ist die Gebäudetechnik ein zentraler Hebel im Wandel hin zu einer ‚enkeltauglichen‘ Energieversorgung. Um diesen Hebel umzulegen, benötigen wir in den kommenden Jahren viele zusätzliche Nachwuchskräfte im Handwerk. Wir suchen junge Menschen, die sich für Klimaschutz und Digitalisierung begeistern, handwerklich geschickt sind und die zugleich in einem krisensicheren wie abwechslungsreichen Job arbeiten möchten“, sagt Michael Pietsch, Präsident der VdZ.

„Du im Zukunftsjob“-Jobtage

Herzstück der Nachwuchsoffensive „Du im Zukunftsjob“ sind lokal stattfindende Jobtage. Ausgerichtet werden die Jobtage von SHK-Großhändlern oder herstellenden Unternehmen der Branche. Sie übernehmen die Planung und die Durchführung der Jobtage. Als Ausrichter laden sie die örtlichen Handwerksbetriebe und potenzielle Azubis zu einer Informationsveranstaltung ein. Im Mittelpunkt eines solchen Jobtages steht der direkte Kontakt – das Kennenlernen der einzelnen SHK-Handwerksberufe und das Kontakteknüpfen zwischen Handwerksbetrieben und Nachwuchskräften.

Was die Nachwuchsoffensive für das SHK-Handwerk bietet

Zur Nachwuchsgewinnung setzt die VdZ auf starke Partner und ein modernes Ausbildungsmarketing. Zu diesem gehört ein Veranstaltungsbaukasten, der ausrichtenden Unternehmen kostenfrei zur Verfügung steht und an die jeweiligen individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Er beinhaltet Ablaufpläne, Checklisten und alles, was zur organisatorischen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Jobtage benötigt wird. Das besondere Augenmerk liegt neben klassischen Ausbildungsmarketinginstrumenten wie Flyern oder Postern auf Social Media Angeboten wie TikTok und Instagram-Videos oder Snippets für Instagram und Facebook. So ist eine professionelle Umsetzung der Jobtage bei geringem Aufwand und ohne großes Budget machbar.

Unterstützer:innen gesucht

Der VdZ sucht weitere SHK-Großhändler und Hersteller, die einen Jobtag ausrichten möchten. Auf der Webseite www.du-im-zukunftsjob.de finden interessierte Unternehmen alle wichtigen Informationen zur Unterstützung der Nachwuchsoffensive für das SHK-Handwerk.

24.6.2021 | Quelle: VdZ | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH