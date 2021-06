Deutschland und Chile setzen auf grünen Wasserstoff

Deutschland und Chile haben eine Absichtserklärung für grünen Wasserstoff geschlossen. Es geht um die Gründung einer Task Force und mittelfristig die Produktion von grünem Wasserstoff in Chile, die auch Deutschland nutzt.

Deutschland und Chile wollen gemeinsam grünen Wasserstoff entwickeln. Dazu haben beide Länder eine Absichtserklärung geschlossen. Sie hat die Gründung einer Task-Force zum Inhalt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Bundesminister Peter Altmaier und der chilenische Energieminister Juan Carlos Jobet unterzeichneten die Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff. Die Gründung einer Task Force Wasserstoff erfolgt im Rahmen der seit 2019 bestehenden deutsch-chilenischen Energiepartnerschaft. Ziel ist es, die Zusammenarbeit beider Länder zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft weiter zu intensivieren. Zudem wollen sie konkrete gemeinsame Leuchtturmprojekte identifizieren.

Erst kürzlich hat Chile in der Atacama-Wüste ein großes solarthermisches Kraftwerk in Betrieb genommen. Deutschland hat das Vorhaben finanziell unterstützt. Potenziell könnte dieses Kraftwerk für Deutschland und Chile auch grünen Wasserstoff produzieren. Optionen könnten dabei der Export nach Deutschland sein oder eine Anrechung bei der Herstellung von Produkten vor Ort.

Bundesminister Altmaier: „Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement zur Erreichung unserer Klimaziele. Neben Erzeugung in Deutschland und Europa, brauchen wir aber internationale Partnerschaften. Wir setzen daher ganz gezielt auf strategische Partnerschaften mit Ländern, in denen grüner Wasserstoff und seine Folgeprodukte effizient und kostengünstig erzeugt werden können. Mit Chile arbeiten wir seit Beginn der bilateralen Energiepartnerschaft im Jahr 2019 eng in diesem Bereich zusammen. Auch das erste Wasserstoff-Vorhaben, das im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie und mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket gefördert wird, wird in Chile umgesetzt. Wir freuen uns daher, die Zusammenarbeit mit einem wichtigen internationalen Partner in diesem Bereich weiter intensivieren zu können.“

