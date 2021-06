Fronius realisiert Anlage für solaren Wasserstoff

Die österreichische Fronius baut eine Anlage, die aus Photovoltaik vor Ort Wasserstoff produziert. Das Unternehmen SAN Group wird das Gas für seinen Fuhrpark verwenden.

Der Energiespezialist Fronius errichtet in Niederösterreich die erste Anlage zur Produktion von solarem Wasserstoff für einen Kunden. Wie das Unternehmen aus dem österreichischen Wels mitteilte, geht es dabei um die Systemlösung Solhub. Sie sorge für die lokale Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff. Kunde ist ferner die SAN Group, welche am Firmenstandort Herzogenburg in Niederösterreich künftig bis zu 100 kg grünen Wasserstoff pro Tag, für emissionsfreie Mobilität und Autonomie durch Notstromversorgung, produzieren wird.

„Die Realisierung des ersten Fronius Solhub ist ein Leuchtturmprojekt.“ Darüber freut sich Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH. „Mit der Hilfe von Sonnenstrom und Wasser wird, direkt vor Ort, grüner Wasserstoff erzeugt und gespeichert.” Dieser komme für die Betankung von Wasserstofffahrzeugen zum Einsatz. “Und dank Rückverstromung steht der Sonnenstrom auch im Winter zur Verfügung”, ergänzt Hackl. “Dadurch machen wir die Sonne an 24 Stunden verfügbar“.

Der Spatenstich erfolgte ferner im Mai 2021, und in Betrieb gehen soll der Fronius Solhub im Frühjahr 2022. Die erste grüne Wasserstoffproduktionsanlage Niederösterreichs wird im SAN Biotech-Park errichtet. Für die Versorgung der Elektrolyse sorgt eine Photovoltaikanlage auf den Dächern des firmeneigenen Gewerbeparks der SAN Group, mit einer Leistung von 1,5 MW. Fronius ist dabei sowohl für die H 2 -Infrastruktur, als auch für Service und Wartung der grünen Systemlösung verantwortlich.

Anlage nutzt auch Abwärme

Der erzeugte Wasserstoff kommt für den Fuhrpark der SAN Group zum Einsatz. Zudem können ihn auch Partnern in der Region nutzen. Pro Tag produziert das System ferner ca. 100 kg grüner Wasserstoff. Damit lassen sich rund 16 Personenkraftwagen betanken oder mehr als 1.500 Bus- oder LKW-Kilometer fahren.

„Unsere Anlage zielt darauf ab, Sonnenenergie 24 Stunden zu speichern und nutzen zu können. Das voll integrierte Energiekonzept mit Abwärme-Nutzung und Rückverstromung des überschüssigen Wasserstoffs wird zukünftig den gesamten Standort der SAN Group versorgen.“ So äußerte sich Martin Blauensteiner, Geschäftsführer SAN Real und Projektleiter.

