Baustart auf hoher See: Vattenfall beginnt mit der Errichtung des größten und ersten subventionsfreien Offshore-Windparks der Welt. Er entsteht vor der niederländischen Küste.

Das erste Schiff mit Fundamenten für den neuen Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid hat sich auf den Weg gemacht. In den nächsten zwei Jahren entsteht vor der niederländischen Küste der weltweit größte und der erste Offshore-Windpark, den man ohne Subventionen errichtet.

„Mit dem Bau des weltweit ersten subventionsfrei errichteten Offshore-Windparks schlagen wir ein neues Kapitel auf und zeigen, dass sich dieser Markt zunehmend entwickelt“, sagt Martijn Hagens, CEO Vattenfall Niederlande. Die Bauarbeiten für Hollandse Kust Zuid beginnen mit der Installation der Monopile-Fundamente. Jedes dieser Fundamente haben die Experten speziell für den jeweiligen Standort konstruiert. Der schwerste und größte Monopile wiegt 955 Tonnen und ist 75 Meter hoch, während der leichteste und kürzeste immer noch 735 Tonnen wiegt und 62 Meter hoch ist. Die Monopiles werden in Wassertiefen von 17 bis 28 Metern installiert.

Das Installationsschiff transportiert die Fundamente an ihren Offshore-Standort und positioniert sich an der exakten Stelle. Anschließend hebt der Schiffskran den Monopile ins Wasser. Dann senkt er ihn ab, bis er in einer Tiefe von 17 bis 28 Meter den Meeresboden erreicht. Danach treibt ihn ein Hydraulikhammer in die gewünschte Tiefe.

Im Winter ruht der Bau vom Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid

„In den nächsten Monaten werden wir Dutzende von Fundamenten installieren“, sagt Projektleiter Ian Bremner. „Im Winter ist eine Pause vorgesehen, da das Wetter zu schlecht und die See zu rau ist, um sicher zu arbeiten. Im Frühjahr 2022 werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und wir werden die restlichen Fundamente installieren, gefolgt von Verbindungskabeln und den Windkraftanlagen. Die ersten Anlagen sollen nach derzeitiger Planung im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Alle Anlagen sollen bis Sommer 2023 ans Netz gehen.“

Vattenfall baut Hollandse Kust Zuid zusammen mit seinem Partner BASF. Der Windpark wird sich etwa 18 Kilometer vor den Küsten von Den Haag und Zandvoort befinden, wobei die am weitesten entfernten Windkraftanlagen 36 Kilometer vor der Küste liegen. Die 140 Windkraftanlagen haben zusammen eine installierte Leistung von 1,5 Gigawatt. Hollandse Kust Zuid wird damit der größte Offshore-Windpark der Welt sein.

Vattenfall wird einen erheblichen Teil des vom Windpark erzeugten fossilfreien Stroms niederländischen Haushalten und kleinen Unternehmen zur Verfügung stellen. BASF wird seinen Teil der Produktion nutzen, um innovative, emissionsarme Technologien an mehreren seiner Produktionsstandorte in Europa einzuführen.

6.7.2021 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH