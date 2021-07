Solarwatt Dresden erhält Laminatoren für neue Modulproduktion

Bei Solarwatt Dresden sind in den frühen Nachtstunden am Donnerstag zwei neue Laminatoren für die Modulproduktion eingetroffen. Sie kamen auf acht Schwertransportern.

Solarwatt Dresden baut gerade eine neue Modulproduktion auf. Das Unternehmen investiert dafür rund 15 Millionen Euro. Die Fertigung soll im Spätsommer in Betrieb gehen. Am Donnerstag kamen die beiden dreistufigen Laminatoren und das Zusatzmaterial in Dresden an. Sie gehören zu den Kernkomponenten der Modulproduktion von Solarwatt. Das Laminieren gewährleistet die dichte Verbindung von Solarzellen und Einbettungsmaterial zwischen den Glasscheiben der Module. Das schützt die Solarzellen und die elektrischen Verbinder bestmöglich vor Umwelteinflüssen. So wird gewährleistet, dass die Doppelglasmodule auch nach 30 Jahren noch immer mindestens 87 Prozent ihrer Ursprungsleistung liefern. Diese Leistungsgarantie ist laut Solarwatt am Markt einzigartig.

Acht Schwertransporter für eine Kernkomponente der Modulproduktion

Für die Lieferung der Laminatoren waren wegen der Überbreite und des Gewichts von 250 Tonnen Laminatoren acht genehmigungspflichtige Schwertransporter nötig. Von der Autobahn bis zur Solarwatt-Zentrale begleitete die Polizei den Transport. Ein Mobilkran hob die Container in die Produktionshallen. Die Laminatoren stammen aus Asien. Sie waren insgesamt rund elf Wochen unterwegs – zuerst per Schiff bis nach Bremerhaven, dann per Schwertransporter.

Doch Solarwatt baut nicht nur eine neue Modulproduktion auf. Bis 2023 will das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro in seine Weiterentwicklung stecken. Dazu gehört auch eine neue Batteriespeicherproduktion. Sie entsteht aktuell vor Ort und soll ebenfalls im Spätsommer in Betrieb gehen. Dort soll die Endmontage des Batteriespeichers Battery flex stattfinden, den Solarwatt gemeinsam mit BMW entwickelt hat. Aktuell arbeiten mehr als 500 Personen für das sächsische Technologie-Unternehmen. Bis 2025 sollen es dann 1.000 Mitarbeiter*innen sein.

16.7.2021 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH