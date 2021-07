Im Rahmen der The smarter E Industry Days hat der europäische Photovoltaik-Verband Solar Power Europe den Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 veröffentlicht. Dieser gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen der Solarwirtschaft und der internationalen Märkte.

In vielen Branchen hat die Corona-Pandemie Wachstum gebremst – nicht aber in der neuen Energiewelt. Der europäische Photovoltaik-Markt boomt. Die Gründe sind Produktinnovationen, eine hohe Nachfrage und vermehrt sinkende Kosten bei andererseits steigenden Kosten für Öl, Gas und Kohle. Aber auch die spürbaren Auswirkungen der Klimakrise wirken sich auf den Absatz aus. Die Solarenergie ist konkurrenzfähig. SolarPower Europe’s jährlicher Global Market Outlook für die Solarenergie, der traditionell im Rahmen der Intersolar Europe präsentiert wird, ist der maßgebliche Marktanalysebericht für den weltweiten Solarsektor und präsentiert die aktuellen Zahlen der Branche.

Der Global Market Outlook 2021-2025: Status Quo und Ausblick

Im Jahr 2020 wurden trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf der ganzen Welt 138,2 Gigawatt (GW) Photovoltaik-Leistung neu installiert, was einem Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Das markiert erneut einen globalen jährlichen Rekord für den Solarsektor: Die weltweit installierte PV-Leistung liegt damit bei 773,2 GW. Damit überschreitet der PV-Sektor den Meilenstein eines dreiviertel Terawatts (TW) an installierter Leistung. Dieses Wachstum trägt dazu bei, dass die Photovoltaik ihren Stellenwert ausbaut: 39 Prozent der im letzten Jahr neu installierten Leistung aller Stromerzeugungstechnologien entfielen auf die PV. Gleichzeitig stieg der Anteil der Solarenergie an der gesamten Stromerzeugung auf etwa 3,1 Prozent. Allerdings stammen fast 70 Prozent immer noch aus fossilen und nuklearen Brennstoffen. Es ist an der Zeit, den Einsatz von Solarenergie weiter voranzutreiben und zu beschleunigen. Neben der Konzentration der letzten Jahre auf netzgekoppelte Solaranlagen, widmet sich der diesjährige Global Market Outlook erstmals auch dem Off-Grid-Sektor.

Trotz verschiedener Preissteigerungen entlang der solaren Wertschöpfungskette prognostiziert Solar Power Europe für 2021 ein weiteres starkes Wachstumsjahr. Das mittlere Szenario geht von einem Anstieg der neu installierten Leistung um 18 Prozent auf 163,2 GW aus.

Vom 6. bis 8. Oktober bietet die Intersolar Europe Restart 2021 als Impulsgeber der Solarbranche Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte und Innovationen im direkten Kundenkontakt erlebbar zu präsentieren, sich persönlich auszutauschen und zu informieren. Damit unterstützt die Fachmesse den Ausbau der Photovoltaik in den europäischen Märkten.

Der Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 steht auf der Homepage von Solar Power Europe zum Download zur Verfügung.

