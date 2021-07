Green Cell bietet neuen Solarwechselrichter an

Das polnische Technologieunternehmen Green Cell stellt neue Multifunktions-Solarwechselrichter vor. Den Solarinverter gibt es mit 1.000 und 3.000 Watt - vor allem gedach für Insellösungen.

Die aus Krakau stammende Green Cell geht mit neuen Solarwechselrichter an den Markt. Das teilte der Spezialist für Li-Ionen-Technologie und Zubehör für mobile Geräte mit. Der “Green Cell Solar Inverter” vereint demnach die Funktionen eines Spannungsreglers, Wechselrichters und Ladegeräts in einem Gehäuse. Er sei speziell für den Einsatz bei kleineren PV-Inselanlagen in Kombination mit Energiespeicher konzipiert. Typische Einsatzbereiche seien zum Beispiel Heiminstallationen für kleine Gebäude wie Sommer- oder Wochenendhäuser sowie auch Wohnmobile oder Boote.

Der Solarregler mit MPPT-Controller ist für den Betrieb von Solarmodulen ausgerichtet, deren maximale Spannung 100 V (VOC) beträgt. Das Gerät ist zudem für eine Nutzleistung bis zu 3 kW ausgelegt. Es liefert zudem eine Ausgangsspannung von 230 V, was die unabhängige Stromversorgung von Haushalts- und Elektrogeräten ermöglicht.

Ein Gerät, drei Anwendungen

Der Green Cell Solar-Wechselrichter kombiniert drei Funktionen: Er kann als Wechselrichter für PV-Anlagen, als MPPT-Laderegler und als Ladegerät für Batterien zum Einsatz kommen. In Kombination mit einer Solaranlage maximiert das Gerät die aus Photovoltaikmodulen gewonnene Leistung. Es wandelt die Spannung in 230 V um, die für den Betrieb von Haushaushalts- oder Elektrogeräten geeignet ist. Anwender können damit ihre Geräte kontinuierlich mit Energie versorgen – auch bei Stromausfall oder an Orten, wo kein öffentliches Stromnetz vorhanden ist.

Der Wechselrichter wurde gezielt für die Nutzung in Anlagen mit eigenem Energiespeicher entwickelt. Er kann zum Errichten einer unabhängigen Stromquelle oder bei Stromausfällen als Notstromversorgung zum Einsatz kommen. Darüber hinaus lasse sich “Green Cell Solar Inverter” aber auch an das öffentliche Stromnetz angeschliessen. Wenn der Energiebedarf die aktuelle Leistung der Solarmodule übersteigt, bezieht der Wechselrichter Energie vom öffentlichen Stromnetz, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen oder Batterien und andere Stromspeicher für später aufzuladen.

Dank Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT)-Technologie erreicht der Green Cell Solarregler einen Wirkungsgrad der Solarenergieumwandlung von bis zu 93 Prozent. Bei Anschluss einer Batterie an den MPPT-Inverter, erkennt dieser automatisch die Spannung des angeschlossenen Stromspeichers und passt die entsprechenden Ladeparameter an. Darüber hinaus unterstützt das Steuerungssystem die Möglichkeit, Batterien mit unterschiedlicher Chemie zu laden, die sich im Gerätemenü einstellen lässt.

Sicherheit und einfache Konfiguration

Als Gehirn der Photovoltaikanlage ist der Wechselrichter für ihre Sicherheit und Effizienz verantwortlich. Er maximiert die erzielte Leistung und verwaltet sie optimal, auch wenn das Haus (Boot oder Wohnmobil) keinen Zugang zum Stromnetz hat oder der Strom ausfällt. Für einen langfristigen und sicheren Einsatz des Solarwechselrichters hat Green Cell den Solar Inverter mit zahlreichen Schutzfunktionen ausgestattet. Dazu gehören: Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Schutz vor Überladung und Entladung, Verpolungsschutz, Temperaturüberwachung sowie Überwachung der Solarmodul-Spannung. Dies sorgt auch bei der Installation von Photovoltaikanlagen in Sommerhäusern und Wochenend-Grundstücken, die über längere Zeiträume unbeaufsichtigt sind, für zusätzliche Sicherheit.

Über einen intuitiven, am Wechselrichter angebrachten LCD-Bildschirm lassen sich zudem die aktuellen Installationsparameter einfach verfolgen und gemäß den individuellen Anforderungen konfigurieren. Mittels spezieller Software kann der Betrieb des Geräts gesteuert und erweiterte Einstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich wird auch eine erweiterte Geräteverwaltung und laufende Überprüfung der Ist-Parameter via App unterstützt. Der “Green Cell Solar Inverter” ist in zwei Versionen erhältlich, 1000 und 3000 Watt. Jede Variante halte jedoch kurzzeitig einer doppelt so hohen Leistungsaufnahme stand.

26.7.2021 | Quelle: Green Cell | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH