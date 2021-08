Mercedes-Benz und Grob-Werke wollen Produktion von Batterien zusammen ausbauen

Mercedes-Benz will für die Fertigung künftiger Batterie-Generationen in der Anlagentechnik enger mit den Grob-Werken zusammenarbeiten.

Die deutschen Grob-Werke sind laut Mercedes-Benz ein Weltmarktführer für hochinnovative Batterieproduktions- und Automatisierungssysteme. Sie seien bereits ein langjähriger Partner des Unternehmens. Bereits heute kämen bei der Produktion von Batterien bei Mercedes-Benz die Systeme der Grob-Werke zum Einsatz

Nun wolle man in der Anlagentechnik weitere Potenziale hinsichtlich Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit heben. Ziel sei es, die Produktionskapazität für Batterien weiter zu stärken, sagt Jörg Burzer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz AG, Produktion und Supply Chain. Dafür sollen die Partner nach dem Prinzip „Design for Manufacturing“ in enger Abstimmung die hochspezialisierten Fertigungsanlagen für den globalen Batterie-Produktionsverbund gemeinsam entwickeln und aufbauen. Das beinhalte sowohl die Montage von Batteriemodulen als auch von Batteriepacks. Die Kooperation zielt auf die Anlagentechnik künftiger Generationen von Mercedes-Benz Batteriesystemen, die ab 2025 in Mercedes-EQ Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

„Mercedes-Benz und die Grob-Werke arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Mit dieser Kooperation möchten wir auch in Zukunft ein starker Partner für Mercedes-Benz mit innovativen Anlagenkonzepten für Batteriemodule & -packs sein“, sagt German Wankmiller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Grob-Werke.

Mercedes-Benz baut Verbund von Batterieproduktionen auf

Die Batterien für die Mercedes-EQ Elektrofahrzeuge soll künftig ein globaler Batterie-Produktionsverbund liefern. Zu diesem sollen neun Fabriken an sieben Standorten auf drei Kontinenten gehören. Heute fertigt Mercedes-Benz bereits Batteriesysteme an den Standorten Kamenz (Sachsen), Hedelfingen (Stuttgart) Bangkok (Thailand), Peking (China) und Jawor (Polen). In Brühl (Stuttgart) und Tuscaloosa (USA) soll die Produktion 2022 anlaufen. Zudem soll künftig auch im Werk Sindelfingen nahe Stuttgart eine Batteriefabrik entstehen. „Der globale Mercedes-Benz Batterie-Produktionsverbund ist eine tragende Säule der Mercedes-EQ Modelloffensive und maßgeblicher Faktor für unseren strategischen Schritt von ‚Electric first‘ zu ‚Electric only‘,“ sagt Burzer. Das Unternehmen kündigt an, noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden zu wollen, „wo immer die Marktbedingungen es zulassen“.

Mit den Ausbauplänen für die Produktion von Batterien ist Mercedes-Benz nicht alleine. Die Schweizerische Blackstone Ressources hat angekündigt, ihre Kapazität zu verzehnfachen. Das Unternehmen fertigt mit 3-D-Druck Batterien in individuellen Formen. Der Anlagenbauer Manz berichtet, er habe Aufträge für Fertigungsanlagen im Bereich von Gigawattstunden erhalten.

