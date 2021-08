In Europa hat die Sonnen GmbH den Absatz von PV Speichern außerhalb ihrer Kernmärkte steigern können. Besonders stark ist der Zuwachs in Ländern wie Belgien, Dänemark und Spanien. Damit setzt das Unternehmen seine internationale Wachstumsstrategie fort.

Im ersten Halbjahr 2021 hat das Unternehmen Sonnen GmbH eigenen Angaben zufolge Bestellungen für PV-Speicher mit einer Gesamtleistung von über 20 Megawattstunden (MWh in Belgien, Dänemark und Spanien aufzuweisen. Besonders dynamisch verläuft demnach die Entwicklung in Belgien. Seit einem Jahr besteht hier eine exklusive Partnerschaft mit Opteco, einem der größten Solarinstallateure des Landes. In Belgien wurde Anfang 2020 die Vergütung über das sogenannte „Net-Metering“ auf die Eigenverbrauchsnutzung umgestellt – und damit ein entscheidender Anreiz zur Nutzung von selbst erzeugtem Strom geschaffen. Dazu gibt es eine staatliche Förderung für Heimspeicher, die Haushalten einen Zuschuss von bis zu 3.200 Euro beschert. Die regulatorischen Maßnahmen schlagen sich auch in den Verkaufszahlen der Batteriespeicher der Sonnen GmbH in Belgien nieder. Nach einem starken Start bereits im letzten Jahr, legte der Absatz im ersten Halbjahr dieses Jahres noch einmal deutlich zu.

In Dänemark ist ab sofort auch der Sonnen-Charger verfügbar. Damit führt der Hersteller diese Wallbox für Elektroautos erstmals außerhalb der DACH-Region ein. „Der Wunsch nach sauberer und bezahlbarer Energie für den Haushalt nimmt in immer mehr Ländern zu. Die Nachfrage nach unseren Produkten zieht daher auch in Regionen an, in denen der Markt für Stromspeicher vor kurzer Zeit noch ganz am Anfang stand. Allein in Dänemark haben wir im ersten Quartal 2021 etwa genauso viele Sonnen-Batterien verkauft, wie im gesamten letzten Jahr. Daher erweitern wir dort auch unser Produktportfolio und bieten ab sofort den Sonnen-Charger mit an“, betont Wenzel Brühl, Director Growth Markets Europe bei der Sonnen GmbH.

In Dänemark sind die Strompreise im europäischen Vergleich traditionell sehr hoch. Gleichzeitig ist die Einspeisevergütung für Besitzer einer Photovoltaikanlage vergleichsweise niedrig. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass sich Stromspeicher auch dort einer immer größeren Beliebtheit erfreuen.

Größter PV Speicher von Sonnen in Spanien installiert

Auch in Spanien hat Sonnen in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt. Gemeinsam mit seinem größten Fachpartner Webatt Energia, mit dem das Unternehmen seit 2017 zusammenarbeitet, wurde Ende 2020 die bisher größte Einzelinstallation einer Sonnen-Batterie weltweit mit einem Speichervermögen von insgesamt 247,5 Kilowattstunden (kWh) realisiert. Ebenfalls 2020 haben die Partner das Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava (Katalonien) mit 39 Photovoltaik-Speichern ausgestattet. Das Projekt wurde mit dem European Solar Prize 2020 in der Kategorie Industrie ausgezeichnet.

Darüber hinaus gibt es die PV Speicher von Sonnen auch in vielen weiteren europäischen Ländern außerhalb der Kernmärkte in der DACH-Region und Italien. So steigt zum Beispiel auch die Nachfrage in Großbritannien, Schweden oder Irland. Mittlerweile betreibt das Unternehmen auch eine Reihe von virtuellen Kraftwerken in verschiedenen Ländern und unterstützt mit vernetzten PV Speichern die Stromnetze. Neben Deutschland gehören zum Beispiel Italien, die USA, Australien und das UK dazu.

9.8.2021 | Quelle: Sonnen GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH