Der Heizungskonzern Viessmann fertigt an seinem Standort Faulquemont in Frankreich die neue Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A, die mit dem klimafreundlichen Kältemittel R290 arbeitet.

Viessmann Climate Solutions, ein Unternehmen der Carrier Global Gruppe, startet im französischen Faulquemont die Produktion der Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A. Nach dem Hochlauf einer Serienfertigung für Warmwasser-Wärmepumpen will das Unternehmen dort mehr als 30.000 Einheiten pro Jahr herstellen.

Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A verwendet die Wärme der Raum-, Außen- oder Abluft zur Trinkwassererwärmung und kann eine vorhandene Heizung ergänzen. Denn man kann sie anstelle eines herkömmlichen Trinkwasserspeichers installieren. Jetzt ist die Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290 lieferbar. Der GWP100-Wert (Global Warming Potential) von 0,02 dieses Kältemittels ist besonders niedrig. Damit erfüllt die Vitocal 262-A die Anforderung der europäischen F-Gase-Verordnung und sichert über viele Jahre den Betrieb. Laut Hersteller erreicht das Gerät eine hohe Leistungszahl (COP) von 4 im Umluftbetrieb. Besonders kostengünstig arbeitet die Warmwasser-Wärmepumpe mit selbst erzeugtem Strom aus einer Photovoltaik-Anlage. Auch soll das Gerät sehr leise sein.

Typische Aufstellorte der Vitocal 262-A sind Heiz- oder Technikräume, in denen regelmäßig viel Wärme anfällt. Zur Integration in Öl-, Gas- und Biomasse- sowie Fernwärmeheizungen ist die Hybridvariante der Vitocal 262-A mit integriertem Wärmetauscher im Programm. Sie kann einen bestehenden Warmwasserspeicher ersetzen, damit in der warmen Jahreszeit die Heizung außer Betrieb bleiben kann. Die Elektrovariante kommt anstelle eines Elektrospeichers zum Einsatz. Nutzer:innen können sie aber auch in Kombination mit einer Heizungswärmepumpe verwenden. Die wandhängende Variante empfiehlt sich zur Kombination mit Warmwasser-, Kombi- oder Pufferspeichern.

Die Regelung der Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpe wählt die Betriebsweise zwischen Wärmepumpe und Wärmeerzeuger unter Berücksichtigung von Energiepreisen und Leistungswerten der Wärmepumpe aus. Dabei übernimmt die Vitocal 262-A die Vorerwärmung des Wassers im integrierten 300-L-Speicher. Der vorhandene Wärmeerzeuger sorgt für die Nachheizung auf die gewünschte Warmwassertemperatur.

Das Gerät ist bereits den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich verfügbar. Weitere Länder und Modelle auf Propanbasis sollen noch in diesem Jahr folgen.

Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH