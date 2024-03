Photovoltaik- und Wärmepumpenneuheiten von Viessmann

Neben neuen bifacialen Glas-Glas-Solarmodulen hat Viessmann nun auch eine Warmwasser-Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan im Sortiment. Der Leistungsbereich der für die Modernisierung konzipierten Wärmepumpe Vitocal 250-A reicht nun bis 18,5 kW.

Anlässlich der Messe SHK+E Essen 2024 präsentiert der Heiztechnikhersteller Viessmann neue Photovoltaik- und Wärmepumpen-Produkte.

Photovoltaik-Doppelglasmodule mit bifacialer TOPCon Zell-Technologie

Die neuen PV-Module Vitovolt 300-DG sind als Doppelglasmodul mit bifacialer N-Typ TOPCon Zell-Technologie ausgeführt und erreichen Leistungen bis 445 Watt. Dazu bietet Viessmann eine Leistungsgarantie bis zu 30 und eine Produktgarantie bis zu 25 Jahre.

Modularer Stromspeicher jetzt kaskadierbar bis 75 kWh

Der Hybrid-Stromspeicher Vitocharge VX3 ist das Herz jeder umfassenden Systemlösung für Wärme und Strom. Mit der Kaskadierung auf bis zu 75 kWh Batteriekapazität und der maximal möglichen AC-Leistung bis 45 kW erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des modularen Stromspeichers.

Bestehende Photovoltaik-Anlagen mit Solar-Log integrieren

Das neue Solar-Log Base Vi erweitert unter der Elektronik-Plattform Viessmann One Base die Integration bestehender Photovoltaik-Anlagen in ein Energiesystem. Außerdem gibt es jetzt ein neues EMS-Tool, das den Fachpartner bei der Auswahl der benötigten Produkte für Energiesysteme unterstützt und die zugehörigen Stromlaufpläne anzeigt.

Modernisierungs-Wärmepumpe mit mehr Leistung

Mit der Modernisierungs-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ: AWO-E-AC 251.A10, Nennwärmeleistung 2,6 bis 9,7 kW bei A-7/W35 nach EN 14511 ) stellte Viessmann im Oktober 2023 den Sieger in einem Vergleich der Stiftung Warentest. In diesem Jahr erweitern zusätzliche Leistungsgrößen (16 und 18,5 kW) das Einsatzspektrum der Wärmepumpen Vitocal 250-A und 252-A auf Gebäude mit höheren Heizlasten.

Warmwasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290

Die neuen Ausführungen der Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 262-A arbeiten jetzt mit dem natürlichen Kältemittel R290 und sind kompatibel mit der Plattform Viessmann One Base. Damit können sie mit den anderen Komponenten aus dem integrierten Viessmann-Lösungsangebot kommunizieren.

Digitales Handwerkertool mit zusätzlichen Anwendungen

Das neue ViGuide Business richtet sich insbesondere an Vermieter, Kontraktoren und gewerbliche Anlagenbetreiber. Mit dem Tool lassen sich Anlagen an mehreren Standorten übersichtlich einsehen und bei Bedarf Basiseinstellungen online vornehmen. Die App ViGuide Planning ermöglicht die gemeinsame Planung an Projekten, zu denen Vertrieb, PreSales und Fachpartner auf einer Plattform Zugang haben. Jetzt übernimmt ViGuide Planning Werte der Heizlastberechnung automatisch in die Anlagenplanung und prüft die Einhaltung von Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Wärmepumpenversicherung gegen Diebstahl und Beschädigungen

Beruhigt in die Zukunft blicken Betreiber:innen und von Viessmann Wärmepumpen, die ihre Außeneinheiten mit Wärmepumpen Protect versichert haben. Die Versicherung beinhaltet neben der Absicherung gegen Diebstahl und Vandalismus auch Elementarschäden wie Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, Tierbiss sowie Bedienfehler.

Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH