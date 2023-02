Viessmann erweitert Produktion für Stromspeicher

Viessmann plant, die Produktion von Stromspeichern im französischen Faulquemont wegen starker Nachfrage erheblich auszubauen. Die Stückzahlen des Vitocharge VX3 sollen sich durch Automatisierung verfünffachen.

Die Viessmann Climate Solutions SE will die Produktion für den Stromspeicher Vitocharge VX3 in diesem Jahr erheblich ausweitern. Wie das Unternehmen mitteilte, will es dafür die Serienfertigung im französischen Faulquemont um zwei weitere Linien ergänzen. Durch einen höheren Automatisierungsgrad sollen sich die Stückzahlen verfünffachen. Die Investition betrage ferner mehr als acht Millionen Euro. Sie sei ein wichtiger Teil der geplanten Gesamtinvestitionen von einer Milliarde Euro in den Ausbau von Wärmepumpen und anderer grüner Klimalösungen.

Kürzere Lieferzeiten

„Mit der Erweiterung können wir die Lieferzeiten für den Vitocharge VX3 Stromspeicher spürbar verkürzen und die erheblich angestiegene Nachfrage nach dieser Technologie deutlich schneller befriedigen‟, erläutert Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer der Viessmann Deutschland GmbH. Vor allem bei vielen Eigenheimbesitzern sei das Interesse an einer Komplettlösung aus Photovoltaikanlage mit Stromspeicher, Wärmepumpe und Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen stark gewachsen. „Erst ein Stromspeicher macht so ein System perfekt, denn damit kann selbst erzeugter Strom auch in den Abend- und Nachtstunden genutzt und der Zukauf von Netzstrom minimiert werden”, so Voßloh.

Der neue 3-Phasige Vitocharge VX3 ermögliche den Anschluss von PV-Leistungen bis zu 12 kWp. An Batteriekapazitäten stehen Varianten mit 5, 10 oder 15 kWh zur Verfügung. Abhängig von Anschlussart und Parametrierung lasse sich der Vitocharge VX3 verschieden nutzen. Als Hybrid-Stromspeicher mit einer neuen Photovoltaik-Anlage (PV), als Stromspeicher mit einem vorhandenen PV-Wechselrichter oder als reiner PV-Wechselrichter.

