Der Photovoltaik-Maschinenbauer Singulus Technologies hat seine Selenisierungsanlage Cisaris für die Fertigung von CIGS Photovoltaik-Modulen optimiert. Dadurch soll die CIGS Technologie in der Zukunft konkurrenzfähiger werden.

Singulus Technologies hat einen Auftrag für die Lieferung einer Pilotanlage der nächsten Generation von Selenisierungsanlagen des Typs Cisaris CX3 für den CIGS-Prozess erhalten. Nachdem die Entwicklungsarbeiten mit den 2020 gelieferten Prozessmodulen erfolgreich waren, ist der Einsatz der Cisaris CX3 in der Pilotfertigung in Deutschland geplant.

Das Unternehmen hat für die Fertigung von CIGS-Modulen an verschiedenen Standorten von CNBM in China bereits Anlagen geliefert. Darunter für die Selenisierung (Cisaris), die Kathodenzerstäubung (Vistaris) und den Aufdampfprozess (Selenius). Insbesondere die Selenisierungsanlage Cisaris hat der PV-Maschinenbauer bereits mehrfach an Fertigungsstandorte von CNBM geliefert. Diese stellt das Herzstück der CIGS-Solarmodul-Produktion dar. Es ist geplant, dass man diese neue Maschinengeneration für die zukünftigen Produktionsstandorte und den weiteren Kapazitätsausbau der CIGS Werke einsetzt.

„Wir arbeiten bereits seit 2008 mit diesem Kunden an der Entwicklung und Optimierung der Selenisierungsanlagen des Typs Cisaris“, sagt Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies AG. „Unsere Cisaris Selenisierungsanlagen sind ein wichtiger Schritt im gesamten Fertigungsablauf. Die CIGS-Dünnschicht-Technologie von CNBM wird durch den Einsatz der neuen Anlagen den höheren Ansprüchen in der Zukunft noch stärker gerecht werden. Die neue Cisaris CX3 Selenisierungsanlage senkt die Produktionskosten deutlich und steigert sowohl die Zellperformance als auch die Produktionsleistung. Dadurch ist die CIGS Technologie in der Zukunft noch leistungs- und konkurrenzfähiger.“

Singulus Technologies bei allen wichtigen Investitionen für CIGS-Prozesse dabei

Die Produktionskapazitäten für CIGS-Solarmodule in China sollen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Singulus Technologies ist bei allen wichtigen Investitionen in China mit Maschinen für die verschiedenen CIGS-Prozesse für PV Dünnschicht-Module dabei.

Singulus Technologies entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar/Wasserstoff, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Datenspeicher eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik (PVD & PECVD), der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse.

9.8.2021 | Quelle: Singulus Technologies | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH