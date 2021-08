Auch in Gewerbeimmobilien kann über Mieterstrom eine nachhaltige Energieversorgung realisiert werden. Naturstrom zeigt dies mit einen Blockheizkraftwerk (BHKW) in Berlin und mit solarem Mieterstrom vom Dach eines Düsseldorfer Tennisvereins.

In der Berliner Müllerstraße hat Naturstrom in einer Gewerbeimmobilie sein bisher größtes BHKW mit einer Leistung von 150 Kilowatt elektrisch für eine nachhaltige Vor-Ort-Versorgung mit Wärme und Strom installiert. Der erzeugte Strom wird als Gewerbe Mieterstrom direkt an Gewerbetreibende vor Ort angeboten, unter anderem für ein Café und Kurzzeit-Apartments. Wärmeseitig leistet das Aggregat 225 Kilowatt thermisch (kWth), für Lastspitzen vor allem im Winter ist zudem ein Gaskessel mit rund 600 kWth verbaut. BHKW und Gaskessel werden mit Naturstrom Biogas betrieben und sind somit klimaneutral. Die Kreuzberger Künstlerin Gloria Zein, selbst langjährige Naturstrom-Kundin, hat das BHKW künstlerisch gestaltet. Naturstrom nutzt das Objekt, um Interessierten auch die technische Seite der Energiegewinnung zu erläutern und näherzubringen.

„Klimaschonende Vor-Ort-Versorgungslösungen sind ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Energiewende und müssen auch verstärkt im Gewerbebereich ankommen“, sagt Naturstrom-Vorstand Tim Meyer. „Während das Interesse an der Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien zuletzt stark stieg, fehlt es Eigentümer:innen vermieteter Flächen oft noch an passenden Lösungen für die Versorgung ihrer Liegenschaften mit sauberer und vor Ort produzierter Energie. Mit unseren Gewerbe-Mieterstrom-Angeboten wollen wir diese Lücke schließen.“

Mieterstrom im Gewerbe funktioniert mit Photovoltaik

Gewerblicher Mieterstrom funktioniert ebenso mit Photovoltaik. Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Tennisgemeinschaft Nord e. V. (TG Nord) in Düsseldorf-Lohausen. Seit Anfang April erzeugt eine Solaranlage des Partners B&W Energy mit einer Leistung von 525 Kilowatt auf dem Dach der Tennishalle Sonnenstrom. Dank der Erfahrung von Naturstrom als Mieterstromprojektierer kann der Strom für die tägliche Hallenbeleuchtung, die Außenanlage sowie die Gastronomie und die Büros genutzt werden. Die rund 100.000 Kilowattstunden Stromverbrauch des Tennisvereins werden so fast komplett gedeckt. Für den verbleibenden Bedarf liefert Naturstrom Ökostrom aus dem öffentlichen Netz.

„Gewerbliche Mieter benötigen in der Regel sehr viel mehr Strom als Privathaushalte. Darum müssen auch und gerade für diese Zielgruppe die Potenziale dezentraler Energielösungen erschlossen werden – auch wenn die Unternehmen keine eigenen Gebäude haben oder selbst nicht Betreiber von Erzeugungsanlagen werden wollen. Als einer der Pioniere für private Mieterstrom-Angebote freuen wir uns, dass immer mehr Immobilienunternehmen die Chance wahrnehmen, nun auch gewerblichen Mietern einen solchen Mehrwert zu bieten und sich zum Klimaschutz zu bekennen“, sagt Meyer.

10.8.2021 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH