Duke Energy erreicht 10 GW Photovoltaik und Windenergie

Der amerikanische Energieversorger Duke Energy hat kürzlich den Photovoltaik-Solarpark Pflugerville in Betrieb genommen, der 144 MW Leistung liefert. Damit hat das Unternehmen die 10-GW-Grenze an Photovoltaik und Windenergie in den Vereinigten Staaten übertroffen.

Als einer der führenden Anbieter erneuerbarer Energien der USA umfasst das Portfolio an Photovoltaik und Windenergie von Duke Energy fast 200 Standorte in 22 Bundesstaaten. Darüber hinaus sind über 1.000 Megawatt an neuen Projekten im ganzen Land im Bau. Duke Energy hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 16 GW erneuerbare Energien und bis 2050 47 GW zu erreichen.

Neben der CO 2 -Reduzierung und den Vorteilen einer vielfältigen Energieinfrastruktur fördert die Solar- und Windentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den von Duke Energy betreuten Gebieten. Derzeit beschäftigt Duke Energy fast 700 Wind- und Solartechniker, Projektentwickler, Support-Mitarbeiter und externe Vertragsarbeiter. Das Unternehmen leistet jährlich mehr als 29 Millionen US-Dollar an Pachtzahlungen an lokale Landbesitzer. Darüber hinaus schafft die Entwicklung erneuerbarer Energien zu Spitzenzeiten Hunderte von Arbeitsplätzen in den Gemeinden, in denen sich die Projekte befinden.

Photovoltaik-Kraftwerke von Duke Energy in Texas

Das 144-MW-Projekt Pflugerville Solar befindet sich im texanischen Travis County. Es ist das fünfte Photovoltaik-Kraftwerk der Duke Energy Sustainable Solutions in Texas. Anfang des Jahres kündigte das Unternehmen außerdem den Bau einer sechsten Solaranlage in Texas an. Dabei handelt es sich um das 250-MW-Projekts Pisgah Ridge Solar in Navarro County .Dieses soll voraussichtlich bis Ende 2022 kommerziell betrieben werden.

Die aus dem Pflugerville Solar-Projekt erzeugte Energie verkauft Duke Energy im Rahmen eines 15-jährigen Stromabnahmevertrags (PPA) an Austin Energy. Duke Energy Sustainable Solutions erwarb das Projekt im Dezember 2020 von Recurrent Energy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Canadian Solar. Das 932 Hektar große Gelände enthält etwa 489.600 bifaziale Photovoltaik-Module von Canadian Solar. Das Engineering und der Bau des Projekts hat Signal Energy durchgeführt. Duke Energy Sustainable Solutions soll langfristige Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für das Projekt erbringen.

11.8.2021 | Quelle: Duke Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH