Das österreichische Unternehmen Fronius hat einen zweiwöchigen Wasserstoffbus-Testbetrieb im oberösterreichischen Wels gestartet. Im Rahmen des Projektes wird der Bus durch den so genannten Fronius Solhub mit lokal erzeugtem, grünem Wasserstoff aus Sonnenstrom betankt.

Im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik und Wirtschaft startete der Testbetrieb von „Solaris Urbino 12 Hydrogen“. Der wasserstoffbetriebene Bus wird zwei Wochen lang in der Stadt Wels für den öffentlichen Personennahverkehr genutzt. Am Fronius Standort für Forschung und Entwicklung in Thalheim bei Wels tankt er täglich rund 13 kg Wasserstoff, der aus Photovoltaikstrom stammt. Die Betankung mit dem Fronius Solhub dauert rund 15 Minuten: Damit fährt der Bus, abhängig von den Einsatzbedingungen, 160 km bis 350 km weit. „Das Beste ist, dass Wärme und Wasserdampf die einzigen Produkte der chemischen Reaktion in der Brennstoffzelle sind. Sie fungieren als eine Art Mini-Kraftwerk. Die Betankung mit Wasserstoff ist kurz und bequem. Sie unterscheidet sich kaum von der Betankung eines Diesel-Fahrzeuges“, sagt Anna Mejer, General Managerin von Solaris Bus.

„Wir freuen uns, Teil dieses einzigartigen Projektes zu sein. Mit dem Solhub bieten wir eine schlüsselfertige Komplettlösung an. Diese es ermöglicht es, lokal, grünen Wasserstoff herzustellen und diesen für die Betankung von Brennstoffzellenfahrzeugen zu nutzen. Damit ist uns ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer Vision 24 Stunden Sonne gelungen. Der Fronius Solhub birgt sowohl für Unternehmen als auch für Kommunen ein enorm hohes Potential. Beide haben eine Schlüsselfunktion bei der Gestaltung und Realisierung der Energieversorgung von morgen“, sagt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy bei Fronius.

Fronius will mit dem Testlauf das Bewusstsein für die Notwendigkeit von lokal erzeugtem, grünem Wasserstoff schaffen. Auch die Praxistauglichkeit will das Unternehmen unter Beweis stellen. „Wir zeigen damit, dass die Technologie funktioniert und bereits alltagstauglich ist“, sagt Thomas Rührlinger von der Abteilung, Business Development Hydrogen Solutions bei Fronius.

11.8.2021 | Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH