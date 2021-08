Mit der Kooperation wollen Q Cells und Tesvolt Gewerbebetrieben passgenaue Photovoltaik-Anlagen und PV-Speicher bieten, damit diese ihre Stromkosten reduzieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeit erhöhen können.

Solarstrom vom eigenen Dach ist für Gewerbekunden die günstigste Art der Stromerzeugung am direkten Ort des Verbrauchs. Viele mittelständische Unternehmen scheuen allerdings die planungs- und kapitalintensive Investition in eine eigene Photovoltaik-Anlage. Q Cells bietet mit seinen Angeboten Power Contracting und Anlagenpacht seit 2020 gleich zwei Wege an, wie Unternehmen ohne eigene Investitionskosten von kostengünstigem und sauberem Solarstrom profitieren können. In beiden Modellen errichtet Q Cells auf eigene Kosten eine Solaranlage auf dem Dach des Eigentümers oder des Mieters und liefert dem Unternehmen bei Bedarf auch den verbleibenden Reststrom aus 100% erneuerbaren Energiequellen aus Deutschland und Österreich. Nun kooperieren Q Cells und der Batteriespeicher-Spezialist Tesvolt aus Wittenberg, um ihren Kunden die gesamte Bandbreite an Umsetzungsmöglichkeiten bedarfsorientiert anzubieten.

Tesvolt produziert Lithiumbatteriespeicher in Serie in Europas erster Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher am Standort Wittenberg. Für jeden Anwendungsfall bietet Tesvolt den passenden Stromspeicher: ob im Anschluss an Hochvolt oder Niedervolt, ob als On-Grid oder Off-Grid-Lösung. Die Speicherkapazität reicht von 10 kWh bis in den Megawattbereich.

Stromkosten sparen mit intelligentem Stromspeicher

Die Einbindung einer Stromspeicherlösung bietet für Gewerbebetriebe mehrere Vorteile. Einerseits können Betriebe mit hohem Stromverbrauch ihre Lastspitzen so wirksam kappen und erheblich Energiekosten einsparen. Andererseits können sie die selbsterzeugte Solarenergie dank Stromspeicher dann nutzen, wenn sie benötigt wird, z.B. auch nachts. Auch der Verkauf des Photovoltaik-Stroms an der Strombörse wird durch einen Stromspeicher lukrativer. Gleichzeitig können Gewerbetreibende ein klimafreundliches Energiekonzept nachweisen und damit werben. In jedem Fall maximieren Gewerbekunden, die auf Power Contracting oder Anlagenpacht einer Photovoltaik-Anlage mit einem Energiespeicher setzen, ihre Nachhaltigkeit. Schließlich erhöhen sie so den Eigenverbrauchsanteil des vor Ort selbst produzierten Solarstroms und dieser Strom ist nicht nur günstig, sondern auch umwelt- und klimafreundlich. Mit ihrer Kooperation wollen Q Cells und Tesvolt ihren Kunden eine günstige und nachhaltige Komplettlösung für die Stromversorgung aus einer Hand anbieten.

Sven Huntemann, Area Manager von Tesvolt, erklärt: „Mit Power Contracting und Anlagenpacht sparen Gewerbetreibende erheblich Netzentgelte und Umlagen. Ein Stromspeicher versetzt ein Unternehmen außerdem in die Lage, den selbst produzierten Strom punktgenau dann zu verwenden, wenn er für die Produktion oder das Laden der E-Fahrzeugflotte benötigt wird. Gleichzeitig gewinnen Gewerbebetriebe mehr finanzielle Planungssicherheit, weil sie nicht mehr von steigenden Stromkosten aus dem Netz betroffen sind.“

12.8.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH